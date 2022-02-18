Посол России в Лондоне рассказал, готова ли Британия предоставить РФ гарантии безопасности

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания против предоставления РФ гарантий безопасности. Об этом дипломат сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Лондон стоит на том, чтобы сколотить железный фронт и не отходить от этой позиции ни на миллиметр, буквально состоит в том, чтобы России ничего не давать», — подчеркнул Келин.

Как отметил российский посол, подобная позиция в отношении России со стороны Британии «проживет длительное время».

«По-видимому, она не совсем совпадает с тем, что сейчас думают в Берлине, Париже. Думают и в Венгрии, думают и в других странах», — сказал Келин.

Он также обратил внимание, что союз с Великобританией и Польшей не отвечает потребностям безопасности Украины.

«Между Великобританией, Польшей и Украиной я не вижу основного экономического фундамента взаимодействия. На нем можно строить какие-то другие политические отношения, в том числе и военные отношения, но не просматривается главного», — заключил он.

Ранее Politico сообщило, что Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

Также в Польше назвали несколько сценариев «вторжения» России на Украину.