Путин оценил обращение депутатов о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Штольцем прокомментировал обращение депутатов Госдумы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего, как говорил господин федеральный канцлер (Германии Олаф Шольц), из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», — рассказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия рассчитывает, что ее партнеры в Европе и за океаном смогут оказать влияние на нынешние правительство Украины.

Ранее Шольц заявил о том, что признание Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик станет политической катастрофой и нарушением минских договоренностей.

Накануне депутаты Государственной думы России большинством голосов поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 депутат, 16 выступили против и один воздержался.