В ДНР рассказали, каким видят государственное устройство Украины

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) хотела бы увидеть Украину в составе Союзного государства РФ и Белоруссии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщает ТАСС.

У Пушилина спросили в ходе брифинга для прессы, как в ДНР видят будущее Украины, если Киев решит наступать на регион и самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).

«Конечно, мы хотели бы видеть в итоге Украину в рамках Союзного государства с Россией и Белоруссией. Так это должно быть», — подчеркнул Пушилин.

Однако глава ДНР обратил внимание, что при таком раскладе «это уже не государство Украина».

«Это уже несколько иное образование, которое, возможно, появится после возможной наступательной операции Украины», — допустил Пушилин.

Он больше не стал предоставлять каких-либо потребностей касательно взаимодействия Москвы, Минска и Киева во избежание интерпретации слов оппонентами.

Ранее Пушилин допустил помощь России в случае наступления Украины.

Планируется, что 14 февраля в совете Государственной думы рассмотрят вопрос обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР.