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Кулеба призвал Запад раскрыть суть санкций, которые грозят России

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Alex Brandon/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западным странам необходимо раскрыть суть санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил телеканалу CNBC.

Министр считает, что угрозы и предупреждения на Россию больше не действуют.

«Настало время конкретики. В противном случае Россия будет думать, что это все несерьезно», — подчеркнул он.

По мнению Кулебы, некоторые санкции можно ввести уже сейчас.

Ранее экономисты выяснили, что за последние несколько лет Россия смогла построить «финансовую крепость», позволяющую пережить новые санкции Запада. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, принятые меры со стороны РФ позволят перенести новые ограничения без особых потерь.

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