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В Германии рассказали о цели визита Бербок на Украину

Глава МИД ФРГ Бербок посетит Донбасс и проведет переговоры с Зеленским и Кулебой

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Global Look Press

Министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе своего визита на Украину 7-8 февраля проведет переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом заявила на брифинге представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Бербок также посетит мемориал, установленный в память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Кроме того, немецкий дипломат планирует совершить визит в госпиталь в Киеве, который финансируется Германией.

8 февраля Бербок отправится в регион контактной линии на востоке Украины, уточнила Зассе.

Ранее украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал ФРГ ответственной перед Украиной за Вторую мировую войну. В ответ на это утверждение, Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия несет историческую ответственность перед всеми странами СССР.

«Мы несем особую историческую ответственность перед всеми странами бывшего Советского Союза, потому что Германия принесла там невероятные страдания людям», — обозначила Бербок.

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