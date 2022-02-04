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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Эрдоган выразил сожаление бездействием Запада в ситуации между РФ и Украиной

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Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам в самолете после визита на Украину, что западные страны не сделали каких-либо шагов для разрешения противоречий между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN Türk.

«На этот раз я должен сказать это очень ясно. Если обратить внимание на этот процесс, то, к сожалению, Запад до сих пор ничего не сделал для решения этого вопроса. <…> Я придаю большое значение встрече с господином (президентом России Владимиром) Путиным по этому вопросу, потому что на встрече с (президентом Украины Владимиром) Зеленским я увидел, что у нас уже есть договоренность по этим вопросам. На данный момент в Европе есть серьезная проблема в плане решения этого вопроса», — сказал глава государства.

Он пояснил, что ранее найти «ключ» к решению этой задачи активно пыталась экс-канцлер Германии Ангела Меркель, но сейчас «такого лидера не осталось». Байден «пока не смог» показать миру «позитивный подход» к данной ситуации. Переговоры представителей внешнеполитических ведомств РФ и США не продемонстрировали результата.

Эрдоган также подчеркнул, что надеется на участие Турции в решении сложившейся проблемы.

«Мы надеемся, что после нашей встречи с господином Путиным, если нам будет отведена роль посредника, мы примем участие в этой работе, и надеюсь, постараемся внести свой вклад. Тем временем (президент Азербайджана) Ильхам Алиев посетил Украину, это же сделал и (премьер-министр Великобритании) Борис Джонсон. Мы хотим скомпилировать эти визиты позже и сделать соответствующий шаг», — подытожил турецкий президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неясно, когда Владимир Путин поедет в Турцию по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

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