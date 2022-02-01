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США расширят список основных союзников вне НАТО

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Global Look Press

Президент США Джо Байден рассказал о планах предоставить Катару статус основного союзника страны вне НАТО. Об этом сообщает Aljazeera.

«Я уведомлю Конгресс о том, что включу Катар в число основных союзников вне НАТО, что будет отражать важность наших отношений. Думаю, это решение давно назрело», — сказал американский лидер. Он также назвал эту страну «хорошим другом» и надежным партнером.

Основной союзник США вне НАТО — термин, который появился в 1989 году. У стран с таким статусом есть право размещать запасы резервной техники для вооруженных сил США, а местные частные компании могут подавать заявки на получение контрактов на техническое обслуживание американской военной техники. В 2017 году Верховная рада отправила в Конгресс США обращение о получении такого статуса для Украины, но до сих пор этого так и не произошло.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Байден рассчитывал в ходе встречи с эмиром Катара Хамадом бин Халифом Аль Тани договориться о поставках катарского газа в Европу в случае введения санкций в отношении России из-за Украины.

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