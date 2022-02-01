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Британский «теневой» министр упрекнул Джонсона за «упущенный» разговор с Путиным

«Теневой министр» иностранных дел Британии Лэмми раскритиковал Джонсона за перенос разговора с Путиным

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

«Теневой» министр иностранных дел от партии лейбористов Дэвид Лэмми рассказал, что премьер Великобритании Борис Джонсон упустил «жизненно важную дипломатическую возможность», отложив переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщается в Twitter-профиле политика.

«В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине», — уточняется в публикации Лэмми.

По словам Лэмми, является правильным, что Великобритания решительно поддерживает суверенитет Украины и бросает вызов «российской агрессии».

«Это должно сопровождаться давно назревшими действиями дома, чтобы, наконец, избавиться от грязных денег в Великобритании...» — добавил политик.

«Теневой» кабинет официальной оппозиции — это имеющее официальный статус оппозиционное теневое правительство в британской парламентской системе.

Разговор Джонсона и Путина был запланирован на 31 января, но не состоялся. По данным бриатнских СМИ, переговоры перенесли из-за выступления Джонсона в парламенте – там он оправдывался из-за обвинений в «винных пятницах». Британского премьера обвинили в лицемерии, поскольку вечеринки проходили на фоне пропаганды коронавирусных ограничений и локдаунов.

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