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В НАТО не уверены в намерении России «напасть» на Украину

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не знает о намерениях России относительно Украины

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-мероприятии, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации, сообщает РИА «Новости».

«Мы не знаем о намерениях России <...> Продолжаем посылать сигналы, что нападение на Украину будет иметь для России высокую цену», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянс постоянно оценивает ситуацию и продолжает считать дипломатию лучшим решением.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин лично ознакомился с письменным ответом США на предложенные российской стороной гарантии госбезопасности, и подчеркнул, что Москва не станет затягивать с реакцией на документ, переданный США.

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