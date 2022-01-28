В НАТО не уверены в намерении России «напасть» на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на онлайн-мероприятии, что альянс не знает о намерениях России относительно Украины и будет принимать решение, исходя из развития ситуации, сообщает РИА «Новости».

«Мы не знаем о намерениях России <...> Продолжаем посылать сигналы, что нападение на Украину будет иметь для России высокую цену», — отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что альянс постоянно оценивает ситуацию и продолжает считать дипломатию лучшим решением.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону российские предложения по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин лично ознакомился с письменным ответом США на предложенные российской стороной гарантии госбезопасности, и подчеркнул, что Москва не станет затягивать с реакцией на документ, переданный США.