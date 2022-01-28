В Германии обвинили Украину в «переходе всех границ»

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в выпуске подкаста Agenda под названием «Krieg in Europa?» (Война в Европе?) возмутился из-за претензий Украины к Берлину.

По его мнению, Россия вряд ли заинтересована в усилении напряженности вокруг Украины. В связи с этим Шредер отверг ряд обвинений Киева, в частности критиковавшего позицию Берлина по поставкам оружия украинской армии.

«Я очень надеюсь, что бряцание оружием на Украине наконец прекратится», — сказал Шредер, добавив, что обвинения Киева в адрес ФРГ в связи с отказом поставлять оружие Украине, «переходят все границы».

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не будет поставлять оружие Украине.

До этого украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил немецкие власти в трусости из-за позиции по оружию и сетовал, что Украина не воспринимается Германией как «великая культурная европейская нация» и «влиятельный субъект политики». Он заявил о «немецком высокомерии и мании величия».