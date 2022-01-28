Лавров вспомнил о резонансной фразе, произнесенной им при встрече с саудовским министром

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям прокомментировал свои недипломатические фразы.

Главный редактор RT Маргарита Симонян отметила, что в то время как журналисты порой могут позволить себе сказать лишнего, у дипломатов с этим непросто.

«Я кое-что формулировал не как дипломат, по-моему», — вспомнил глава МИД один тех случаев, когда он использовал недипломатическое выражение.

Симонян обратила внимание на то, что министр делает это не в микрофон и не в интервью.

«Это мы вас подлавливаем, потом маечки выпускаем с вашими блистательными формулировками», — сказала она.

Лавров во время пресс-конференции 11 августа 2015 года с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в момент, когда синхронист переводил его слова на арабский язык, негромко, но разборчиво произнес в микрофон «дебилы…», добавив нецензурное слово. Слова российского министра получило широкое освещение в СМИ, превратившись в мем.