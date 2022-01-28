В Кремле прокомментировали ситуацию с российскими заключенными в тюрьмах Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что судьба россиян в белорусских тюрьмах Путину небезразлична. Об этом он сообщил журналистам.

Журналист спросил Пескова о судьбе 458 российских граждан, находящихся сейчас в белорусских тюрьмах.

«Судьба любого гражданина небезразлична для президента России и становится объектом обеспокоенности со стороны наших соответствующих ведомств, потому что каждый раз это связано с разными причинами, с разными наборами гражданств, но каждый раз это становится предметом заботы», — сказал он.

По его словам, Путин также обсуждал эту эту тему с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по обвинению россиянки Софьи Сапеги было направлено в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой ссылкой на генпрокуратуру Белоруссии. Сапеге предъявлено окончательное обвинение по семи статьям, в том числе в организации угроз силовикам и разжигании вражды.

Сапега была задержана 23 мая вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем по требованию белорусских властей, когда в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair.