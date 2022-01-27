Турция подтвердила готовность принять переговоры Минской группы по Донбассу

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Турция готова принимать у себя переговоры Минской группы, передает РИА «Новости».

«Мы сказали, что если нам поступит запрос о том, сможем ли мы принять у себя, мы с удовольствием примем», — сказал Чавушоглу.

По его словам, в связи с тем, что «некоторые стороны имеют проблемы с Белоруссией», Турция готова принять и оказать всяческую поддержку всем сторонам Минского формата. В этом не будет никаких проблем, заверил глава МИДа.

Ранее сообщалось, что Турция планирует организовать переговоры между Россией, Украиной, представителями Донбасса и ОБСЕ в Стамбуле. Как подчеркнул представитель МИДа, Турция с самого начала заняла четкую позицию в украинском кризисе: она заключается в необходимости шагов, которые были бы направлены на снижение напряженности и предупреждение вооруженного конфликта, а также в дальнейшем поддержании и укреплении диалога.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, если Турция сможет повлиять на Украину и сподвигнуть ее выполнять Минские соглашения, Россия будет это только приветствовать.