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Польша обвинила белорусские спецслужбы в помощи беженцам при пересечении границы

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BelTA/Reuters

На охраняемом польскими пограничниками посту у деревни Черемха произошел инцидент с участием беженцев из Ирака и белорусских спецслужб, сообщило агентство Polsat news со ссылкой на пресс-секретаря пограничной службы.

По словам официальных лиц, группа из девяти иракцев при поддержке белорусских служб силой пересекла польско-белорусскую границу. Также сообщается, что беженцы забрасывали польских пограничников камнями и слепили их лазерами. На данный момент все нарушители задержаны.

Пограничная служба установила, что за весь 2021 год 39,7 тыс. человек попытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу. В декабре прошлого года этот показатель составил 1,7 тыс. человек.

Польская пограничная служба ранее заявила, что белорусские военные на границе с Польшей открыли стрельбу из огнестрельного оружия при виде польских пограничников.

Известно, что 25 января Варшава начала строительство заграждения на белорусско-польской границе.

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