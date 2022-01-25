Столтенберг рассказал, когда НАТО смогут передать РФ ответ на предложения по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправит альянсу письменный ответ на предложения России по безопасности на этой неделе. J, 'njv cjj,oftn ТАСС.

По его словам, он сделает это параллельно с США — ранее в Госдепе пообещали предоставить ответ в течение нескольких дней.

«Мы завершаем работу в НАТО над предложениями, письменным документом, который мы направим им позднее на этой неделе. Мы сделаем это параллельно с США», — заявил Столтенберг во время интервью американскому телеканалу CNN.

Накануне Bloomberg узнал содержание ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.