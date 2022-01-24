Китай направил 39 боевых самолетов к Тайваню после учений США и Японии

Авиагруппа китайских ВВС в составе 39 самолетов совершила полет в опознавательной зоне ПВО, провозглашенной в одностороннем порядке администрацией Тайваня, сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Как утверждают тайванские военные, пролет осуществлялся накануне. В авиагруппу входили 34 истребителя, четыре самолета радиоэлектронной борьбы и один бомбардировщик. Они пролетели к юго-востоку от контролируемых Тайбэем островов Дунша (английское название — Пратас).

Военные Тайваня направили на сопровождение самолетов ВВС КНР истребители и отслеживали их полет средствами ПВО.

По данным SCMP, это самая крупная авиагруппа ВВС КНР, отправленная в этот район с 4 октября прошлого года: тогда через зону ПВО одновременно пролетели 56 самолетов Народно-освободительной армии Китая.

Ранее французское издание Le Monde отнесло Тайвань к числу регионов, где в 2022 году могут вспыхнуть военные конфликты.