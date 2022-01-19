Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мужчину подстригли перед собеседованием в стиле Ким Чен Ына и довели... 17:27
В МТС объяснили подорожание старых тарифов на связь 17:25
Серийный убийца кошек умер в тюрьме 17:23
В Германии ответили на просьбу посла Украины о предоставлении оружия 17:21
Актер Гаспар Ульель умер после несчастного случая в горах 17:19
ЦСКА удалил видео с презентацией новичка после возмущенной реакции от болельщиков 17:15
Сторонники Порошенко митингуют возле офиса Зеленского в Киеве 17:14
Литва прекратила транзит белорусских удобрений по своей территории 17:12
Средняя стоимость ОСАГО выросла после повышения коэффициентов Центробанком 17:11
Губерниев возмутился, что Латыпову продлили карантин, а немцу Кюну разрешили переезды 17:10

Евросоюз усомнился в необходимости санкций против России

FT: в ЕС не хотят вводить санкции против России за «гибридные атаки»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

В Евросоюзе появились разногласия о необходимости применения санкций против России за «гибридные атаки». Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

По информации издания, разногласия европейских стран проявились в ходе неформальных переговоров под руководством Франции на прошлой неделе. Как рассказал собеседник газеты, у представителей стран ЕС возникли разногласия в определении термина «агрессия». Некоторые страны хотят, чтобы под этим подразумевались все виды «гибридных атак», включая хакерских, а другие — только полное вторжение России в другое государство.

Стороны достигли единства по необходимости дать ответ на «атаку России», но им не хватает единства в вопросе определения этой «атаки», пишет издание. Страны Восточной Европы опасаются, что из-за разногласий решение об экономических мерах против РФ будут принимать крупные государства, например, Франция и Германия.

«У нас нет системы автоматического применения санкций... Это (применение) будет зависеть от политического настроения», — отметил собеседник газеты.

Ранее в FT писали, что Россия лучше подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций со стороны ЕС и США, чем европейские страны из-за их зависимости от поставок энергоносителей из РФ.

Все новости на тему:
Обзор зарубежной прессы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть