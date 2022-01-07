Генсек НАТО заявил, что альянс оказывает поддержку Украине для повышения ее защиты

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО оказывают поддержку Украине для повышения ее возможностей защищать себя, включая подготовку войск и предоставление техники. Об этом он сообщил на пресс-конференции глав МИД, передает ТАСС.

По его словам, на Украину не распространяются гарантии коллективной безопасности НАТО, так как она является не членом альянса, а «ценным партнером».

Ранее сообщалось, что НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины и поэтому считает важным диалог с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

12 января в 10.00 должно состояться заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Столтенберг уточнял, что на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с «европейской безопасностью, особенно по ситуации на Украине», а также вопросы, связанные с «деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва готова к прямому диалогу с НАТО по предложенному проекту договоренностей о безопасности страны, а заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркивал, что подход России в переговорах будет «достаточно жестким».