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Генсек НАТО заявил, что альянс оказывает поддержку Украине для повышения ее защиты

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Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО оказывают поддержку Украине для повышения ее возможностей защищать себя, включая подготовку войск и предоставление техники. Об этом он сообщил на пресс-конференции глав МИД, передает ТАСС.

По его словам, на Украину не распространяются гарантии коллективной безопасности НАТО, так как она является не членом альянса, а «ценным партнером».

Ранее сообщалось, что НАТО считает возможным новый военный конфликт в Европе из-за Украины и поэтому считает важным диалог с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

12 января в 10.00 должно состояться заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Столтенберг уточнял, что на заседании будут обсуждаться вопросы, связанные с «европейской безопасностью, особенно по ситуации на Украине», а также вопросы, связанные с «деятельностью военных, взаимной прозрачностью и снижением рисков».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Москва готова к прямому диалогу с НАТО по предложенному проекту договоренностей о безопасности страны, а заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркивал, что подход России в переговорах будет «достаточно жестким».

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