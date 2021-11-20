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В Госдуме оценили слова Суркова о «дестабилизации» в России

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на недавнюю колонку экс-замглавы администрации президента РФ Владислава Суркова. Об этом сообщает kp.ru.

20 ноября вышла колонка Суркова, получившая название «Куда делся хаос? Распаковка стабильности».

В ней он рассуждал о социальной дестабилизации в стране на рубеже XX и XXI веков.

Как считает Сурков, общество похоже на замкнутую систему, где всегда повышается уровень хаоса, а вместе с ним и риск «неконтролируемых выбросов гражданского напряжения». Тем не менее в 90-х - начале 00-х годов РФ удалось сдержать нарастающий хаос, уверен он.

В свою очередь Новиков убежден, что нулевые годы на самом деле стали периодом стабилизации социально-экономической и общественно-политической системы России.

Новиков упомянул советскую власть, которая просуществовала 70 лет.

«Но эта стабилизация еще не может считаться расцветом потому, что между стабилизацией после разрухи и достижением периода расцвета всегда лежит какой-то исторический период, который позволяет «заживить раны», — обращает внимание депутат ГД.

Ранее Сурков не исключил дестабилизации политической ситуации в России.

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