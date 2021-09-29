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Лавров, Шойгу, Проценко и Шмелева отказались от мандатов депутатов Госдумы

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отказались от мандатов депутатов Государственной думы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны.

Также руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, возглавлявшая с Лавровым, Шойгу и Проценко общефедеральную часть списка политической партии «Единой России», подала заявление об отказе от мандата.

Заявления об их отказе Центризбиркомом России планируется рассмотреть в среду, 29 сентября.

Выборы в ГД VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. 24 сентября Центральная избирательная комиссия России признала состоявшимися выборы в Госдуму. Согласно результатам, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21 и «Новые люди» — 13.

Ранее Анна Кузнецова приняла предложение президента РФ Владимира Путина курировать в Госдуме защиту детей и семьи.

Все новости на тему:
Выборы в Госдуму
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