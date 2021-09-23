Кремль анонсировал встречи Путина с Шойгу и Лавровым после выборов в Думу

Президент Владимир Путин 27 сентября встретится с главами Минобороны и МИДа Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, а также с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, руководителем фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой и детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Встречи действительно планируются», — ответил он на соответствующий вопрос.

Как сообщил РИА «Новости» близкий к партии источник, из первой пятерки федерального списка партии «Единая Россия» в Госдуме нового созыва вероятнее всего будет работать детский омбудсмен Анна Кузнецова.

«Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров — точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом», — сказал источник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу сами сообщат о том, как они распорядятся депутатскими мандатами. В список представителей партии вошли также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

19 сентября в РФ завершилось голосование на выборах в Госдуму. Параллельно прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов. В ряде регионов голосовать можно было в режиме онлайн: в Москве, Севастополе, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях.