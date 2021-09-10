Лавров прокомментировал свою возможную отставку после выборов в Госдуму

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что предположения о его отставке после выборов в Государственную думу преждевременны. Об этом он сообщил на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021», трансляцию вел ТАСС.

«Сначала нужно все-таки дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперед», — так Лавров ответил на вопрос журналиста, будет ли он скучать по своей работе, если перейдет в Думу.

При этом он напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который на Восточном экономическом форуме сказал, что ему было бы жаль отпускать Лаврова и главу Минобороны Сергея Шойгу в Госдуму, но они должны сами принять это решение.

Лавров и Шойгу участвуют в осенних выборах в Госдуму в первой пятерке от партии «Единая Россия». В список представителей партии вошли также главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

19 сентября, в Единый день голосования, в России пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах. Первой в бюллетене на выборах в Госдуму РФ будет стоять КПРФ.