Шойгу оценил предложение возглавить федеральную часть списка «Единой России»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал предложение президента России Владимира Путина возглавить федеральную часть списка «Единой России» высочайшим доверием, сообщает сайт kp.ru.

«Я принял это предложение Владимира Владимировича как большую честь и высочайшее доверие, о чем сразу на съезде «Единой России» и сказал. Мое отношение к партии, в создании которой я непосредственно участвовал, всегда особое», — заявил Шойгу.

Кроме главы Минобороны России Сергея Шойгу, в федеральную часть списка вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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