Путин назвал абсурдом запреты использовать «Спутник V» в других странах

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал абсурдом политически мотивированные запреты других стран использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Путин подчеркнул, что российский препарат является самым безопасным в мире, его эффективность достигает 96%, также не было зафиксировано ни одной смерти после его применения.

До этого министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович рассказал, что в стране среди 100 тысяч человек, получивших российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», было проведено исследование, получены блестящие результаты.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) провело исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и не выявило критических замечаний по производственной или клинической частям.