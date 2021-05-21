Зеленский продлил санкции против глав Крыма, ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о бессрочном продлении санкций против нескольких российских граждан. Ограничения затронули глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

В список санкций также был включен и глава Крыма Сергей Аксенов.

14 мая секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о продлении санкций в отношении ряда граждан России, Украины и российских компаний.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — следовало из текста документа на сайте украинского лидера.

Кроме того, санкции продлили против профессора МГИМО МИД РФ Евгения Воронина, основателя ТОВ «Корпорация Парус» Алексея Федоренко и основателя ТОВ «1С» Бориса Нуралиева.

Ранее ЕС продлил санкции против россиян за киберпреступления. Физическим и юридическим лицам из Евросоюза запрещено предоставлять средства лицам, внесенным в санкционный список.