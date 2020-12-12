Сын Мадуро привился «Спутником V»

Сын венесуэльского президента Николаса Мадуро Герра привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает гостелеканал «Венесолана де телевисьон».

Телеканал отметил, что Герра сделал прививку одним из первых в стране.

«Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в ее медицину и науку», — сказал он.

Он также выразил благодарность российской стороне за помощь Венесуэле в борьбе с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 71 млн заболевших, свыше 49,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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