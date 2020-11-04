Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент России Владимир Путин в День народного единства, 4 ноября, возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

Главу государства сопровождали представители молодежных организаций.

Известно, что в этот день российский лидер также посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, который появился на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля.

День народного единства традиционно празднуется в России с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.

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