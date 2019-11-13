Тимошенко объявила о переходе в оппозицию

Глава фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко сообщила, что ее политическая сила перейдет на сторону оппозиции. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский, приняв закон о распродаже земли, «пересек красные линии».

«Команда «Батькивщині» переходит в оппозицию», — написала Тимошенко.

Как известно, в Раде в среду, 13 ноября, в первом чтении был одобрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который вступит в силу 1 октября 2020 года.

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