Эксперт дал оценку последним показателям рейтинга Путина

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян прокомментировал последние показатели рейтинга Владимира Путина.

ВЦИОМ сообщил в пятницу, что показатель одобрения деятельности президента по среднему значению с 24 по 30 июня составил 63,7%.

«Мы, наверное, находимся на некотором плоту, то есть туда-сюда, может быть колебания будут – 0,6 – 1,5, может быть, 2%. Но ничего значительно, вряд ли, я думаю, в ближайшие пару месяцев, мы не увидим, если ничего не произойдет экстраординарного, — отметил Кирьян. — Я думаю, что в целом можно сказать, что сейчас, президент формирует свою повестку сам. Нет сложных реформ, в которые он должен и внести свои коррективы и заступиться за избирателей, нет внешних событий, конечно, есть трагические события, но нет внешних событий, которые не позволяют ему отреагировать и принять какие-то необходимые решения, что, соответственно, тоже сказывается на рейтинге негативно.

И собственно те или иные обещания, которые озвучивались, они реализуются, некоторые даже демонстративно быстро. Например, как «Прямая линия», у которой есть целая роспись поручений, и они приняты фактически в течение двух недель, что для чиновников, если мы говорим о правительстве, это небывалая скорость».

Что же касается изменений в этом рейтинге Путина по сравнению с прошлым, то Кирьян полагает, что все дело в статистической погрешности.

«Все-таки выборка она случайная и она качественная. Но есть погрешность, то есть люди могут быть в чем-то довольны, не довольны в моменте, при этом не имея там каких-то фундаментальных претензий. Из-за этого колебания относительно небольшие. Но они всегда есть и всегда будут.

Я думаю, что этот показатель отражает ту картину, которая есть в головах у людей о том, что происходит в стране, какую роль играет президент. Их действующий лидер, в основной своей массе, устраивает», — отметил эксперт.