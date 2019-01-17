Hill: демократы потребовали допросить переводчиков Трампа о встречах с Путиным

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Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес, а также глава комитета по вооруженным силам Джек Рид отправили американскому лидеру Дональду Трампу письмо с требованием разрешить конгрессу провести допрос его переводчиков. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на имеющееся в распоряжении письмо сенаторов.

Демократы настаивают, что конгрессу необходимо допросить переводчиков Трампа, так как в настоящее время сохраняется «секретность» о встречах главы США с российским президентом Владимиром Путиным. Особенно важной они считают беседу с тем переводчиком, который был на встрече в Хельсинки в 2018 году.

Ранее телеканал ABC уже сообщал, что в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа.