Hill: демократы потребовали допросить переводчиков Трампа о встречах с Путиным
Председатель комитета сената США по международным отношениям Роберт Менендес, а также глава комитета по вооруженным силам Джек Рид отправили американскому лидеру Дональду Трампу письмо с требованием разрешить конгрессу провести допрос его переводчиков. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на имеющееся в распоряжении письмо сенаторов.
Демократы настаивают, что конгрессу необходимо допросить переводчиков Трампа, так как в настоящее время сохраняется «секретность» о встречах главы США с российским президентом Владимиром Путиным. Особенно важной они считают беседу с тем переводчиком, который был на встрече в Хельсинки в 2018 году.
Ранее телеканал ABC уже сообщал, что в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа.