Выборы в Госдуму 2026: рейтинги партий и прогнозы экспертов

Аналитики спрогнозировали, какая партия победит на выборах в Думу, а кто поборется за второе место

В сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную думу IX созыва. На места в парламенте претендуют 10 политических партий. По данным опросов ВЦИОМ, большая часть россиян поддерживает партию «Единая Россия», ее рейтинг поддержки составляет примерно 32%. Основная борьба может развернуться за второе место. Какие партии на него претендуют и каковы их шансы — в материале «Газеты.Ru».

Когда пройдут выборы и кто в них участвует

С 18 по 20 сентября россиянам предстоит проголосовать на выборах в Государственную думу и избрать 450 депутатов нового IX созыва. Учитывая, что в России смешанная избирательная система, половина парламентариев будет избрана по партийным спискам, а вторая половина — в одномандатных округах.

Всего в выборах примут участие 10 политических партий, которые были распределены в бюллетене путем жеребьевки. Изначально в списке значилось 11 партий, но 10 августа Верховный суд принял решение отстранить партию «Яблоко» от участия в выборах.

Какие партии участвуют в выборах -- полный список «Единая Россия»

ЛДПР

«Партия прямой демократии»

«Зеленые»

«Справедливая Россия»

«Родина»

КПРФ

Партия пенсионеров

«Коммунисты России»

«Новые люди»

Ключевые игроки: между кем развернется основная борьба

«Единая Россия»

Крупнейшая партия в стране — «Единая Россия». Она участвует в выборах с 2003 года и всегда занимала первое место. В зарегистрированный федеральный список «ЕР» в этом году вошли 390 кандидатов, это самое большое число кандидатов из 10 партий. Список по одномандатным округам состоит из 224 человек.

На выборах в этом году состав кандидатов обновился примерно наполовину. Баллотироваться в парламент будут волонтеры, врачи, ветераны СВО, учителя, предприниматели, победители конкурсов «Лидеры России». Примерно 18% всех кандидатов моложе 35 лет.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, 29 июля 2026 года Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Единая Россия» позиционируется как центристская партия, которая ставит во главу угла государственный суверенитет, социальную стабильность и поддержку курса президента. В основе идейной платформы партии подход консервативной модернизации, то есть развитие страны на основе сохранения традиций и ценностей.

В 2007 году партия показала свой лучший результат на выборах и получила поддержку 64,3% избирателей.

В 2021 году, когда проходили прошлые выборы в Госдуму, партия набрала 49,82% голосов и получила 324 депутатских места. После присоединения к фракции двух одномандатников численность депутатских мест возросла до 326.

Лидером партии «Единая Россия» является Дмитрий Медведев, который занимает должность председателя.

КПРФ

Традиционно второй по популярности и представительству фракции в Госдуме идет партия КПРФ. На выборах этого года в список по федеральному округу вошли 329 кандидатов, а по одномандатным округам выдвинуты 225 человек.

Партия образована в 1993 году как преемник компартий СССР и РСФСР. КПРФ была представлена на всех выборах в Госдуму, а в 1995 и 1999 годах список КПРФ даже занимал первое место по итогам голосования.

Лучшего результата партия добилась в 1999 году и набрала 24,29% всех голосов.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов Владимир Астапкович/РИА Новости

На прошлых выборах в Госдуму в 2021 году КПРФ набрала 18,93% голосов избирателей и таким образом заняла 2-е место из 14 партий. В Госдуме VIII созыва у партии было 57 мандатов и вторая по численности фракция из пяти.

В своих программных документах партия опирается на марксистско-ленинское учение, но с учетом современных реалий. Стратегическая цель партии состоит в построении в России «обновленного социализма» и смене социально-экономического курса страны.

Партию КПРФ возглавляет Геннадий Зюганов. Он является председателем Центрального комитета партии и одновременно руководителем фракции КПРФ в Думе.

ЛДПР

Еще одна из старейших российских партий, представленных в Госдуме, — ЛДПР. Список партии по федеральному округу в 2026 году включает в себя 246 кандидатов. По одномандатным округам от партии выдвинуты 224 кандидата.

Как и КПРФ, ЛДПР участвовала в выборах депутатов Госдумы всех созывов.

Лучшего результата партии удалось добиться в 1993 году, она получила 22,92% и заняла первое место.

На прошлых выборах федеральный список ЛДПР набрал 7,55% голосов и получил 3-е место.

Пресс-служба ЛДПР

Партия придерживается центристских взглядов и активно пропагандирует патриотические идеи. ЛДПР ставит во главу угла защиту интересов русских людей независимо от их места жительства и социального статуса. Также партия декларирует стремление к построению социально ориентированного государства с многоукладной экономикой и гарантированной реализацией гражданских прав и свобод.

Отдельную роль в ЛДПР играет наследие Владимира Жириновского. Нынешнее руководство партии позиционирует себя как продолжателей дела основателя ЛДПР. Нынешним главой партии является Леонид Слуцкий.

«Справедливая Россия»

Свою историю партия ведет с 2006 года, тогда она называлась «Справедливая Россия: Родина/ Пенсионеры/Жизнь» и была образована путем объединения трех партий в одну. В 2021 году произошло еще одно объединение с «Патриотами России» и «За правду». Однако в 2025 году партия восстановила название «Справедливая Россия».

Федеральный список «Справедливой России» в 2026 году состоит из 260 кандидатов. По одномандатным округам выдвинуты 224 кандидата.

В выборах в Госдуму партия участвует с 2007 года.

Лучшим был результат 2011 года, когда партия набрала 13,24% голосов.

В 2021 году партия заняла 4-е место по партийным спискам, получив 7,46% голосов. Общее число депутатских мандатов составило 27, но после присоединения к фракции одного депутата-одномандатника увеличилось до 28.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов перед выступлением на XIII съезде партии «Справедливая Россия — за правду» в Москве, 23 декабря 2023 года Кирилл Зыков/РИА Новости

«Справедливая Россия» придерживается патриотической риторики и выступает за построение «социализма XXI века». На съезде партии в 2024 году эти принципы были объединены в одну концепцию «патриотического социализма». Кроме того, партия определяет себя как деятельную партию трудящихся, ставящую целью построение социального государства в интересах большинства.

С самого основания партию возглавляет Сергей Миронов, который и является ее председателем.

«Новые люди»

Партия «Новые люди» была основана в марте 2020 года по инициативе Алексея Нечаева, который и является ее главой. В декабре 2023 году «Новые люди» объединились с Партией роста. Федеральный список кандидатов в 2026 году состоит из 296 человек. По одномандатным округам выдвинуты 216 кандидатов.

Прошлые выборы в Госдуму были для партии первыми, и она сразу же смогла преодолеть 5%-ный барьер и пройти в парламент.

Партия заняла 5-е место из 14, получив поддержку 5,32% избирателей, у нее было 13 мандатов. После присоединения к фракции двух депутатов-самовыдвиженцев численность фракции составила 15 человек.

Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» придерживается центристских взглядов, но при этом делает ставку на конкретные решения бытовых проблем граждан и борьбу с избыточными запретами. В своей идеологии она опирается на три столпа: прагматичный либерализм в экономике, социальная ориентированность и технологический прогрессизм.

Предвыборные рейтинги партий

Согласно опубликованному в начале августа опросу ВЦИОМ, электоральный рейтинг партий распределился следующим образом:

1.«Единая Россия» — 32%;

2. КПРФ — 10,4%;

3. ЛДПР — 9,3%;

4. «Новые люди» — 8,6%;

5. «Справедливая Россия» — 5,8%.

Рейтинги партий практически не изменились с конца прошлого года. На декабрь 2025 года рейтинг поддержки партий, по данным ВЦИОМ, был следующим: «Единая Россия» (34,1%), ЛДПР (10,9%), КПРФ (9,9%), «Новые люди» (7,7%), «Справедливая Россия» (5,7%).

А вот если сравнивать эти показатели с результатами прошлых выборов в Госдуму 2021 года, то можно заметить определенные изменения. По окончательным данным ЦИК, на голосовании «Единая Россия» набрала 49,82% голосов, КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46%, а «Новые люди» — 5,32%.

Заметным стало снижение рейтинга правящей партии перед предстоящим голосованием. При этом позиции КПРФ, «Новых людей» и ЛДПР остаются достаточно стабильными, а у «Новых людей» даже укрепились.

Если говорить о медийной популярности рейтинге на основе данных по количеству упоминаний в публикациях СМИ партий, то, по данным системы «Медиалогия», «Единая Россия» занимает первое место в медиарейтинге по партиям. Второе место занимает КПРФ, за ней идет ЛДПР, «Справедливая Россия», и замыкает список партия «Новые люди».

Прогнозы и ожидания: кто поборется за второе место

По общим оценкам российских политологов и аналитиков, на предстоящих выборах партия «Единая Россия» в любом случае займет первое место по количеству голосов.

Однако не исключено, что партия потеряет конституционное большинство.

«Бесспорно, что лидером в голосовании останется «Единая Россия», но я не исключаю, что они утратят конституционное большинство. Причина — подъем системной оппозиции, которая настроена более радикально в отношении Украины», — сказал «Газете.Ru» политолог Борис Межуев.

Он полагает, что голоса «Единой России» пропорционально распределятся между оппозицией.

Больше других может усилить свои позиции КПРФ, следом, скорее всего, будет идти ЛДПР. Мне трудно понять электоральные перспективы «Новых людей», потому что пока их избирательная кампания была не очень заметной, но опросы общественного мнения показывают, что у них все шансы вновь войти в состав Госдумы. Борис Межуев политолог

Политический обозреватель Александр Гурнов в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что «Единая Россия» в любом случае сохранит свое влияние в парламенте, даже если не получит абсолютного большинства.

В законодательном органе власти — абсолютно или не абсолютно, или с кем-то в блоке — это не принципиально. Хотя, конечно, если она потеряет большинство и ей придется в каких-то голосованиях рассчитывать на партнерство с какой-то из фракций, но это ничего не поменяет по большому счету. Александр Гурнов политический обозреватель

Гурнов отметил, что предстоящие выборы станут для самой «Единой России» и других партий, которые потеряют в рейтингах по сравнению с 2021 годом, сигналом к тому, что нужно менять подход к своей политической программе.

С другой стороны, «Единая Россия» еще может повысить свои шансы на получение большего количества голосов на выборах за счет сильного обновления кадров. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, политолог Василий Колташов.

Экраны с участками для голосования в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года Евгений Одиноков/РИА Новости

«Единая Россия» в какой-то момент, возможно, еще проявит активность, потому что у них есть новые люди в партии, большой человеческий актив. Заметно по спискам кандидатов, что партия сильно обновила состав, больше рассчитывает на работу с молодежью», — отметил он.

Интересным, по мнению эксперта, является положение партии «Новые люди», которые вполне могут обойти таких старожилов, как ЛДПР и КПРФ.

Результаты партии «Новые люди» являются главной интригой этих выборов, потому что понятно, что первое место займет «Единая Россия». А вот кто окажется на второй позиции, все еще неясно. ЛДПР, несмотря на весь унаследованный капитал образа Жириновского, будет очень сложно бороться даже за третью позицию. За вторую позицию, скорее всего, будут соревноваться как раз КПРФ и «Новые люди», и я не исключаю, что они победят. Василий Колташов политолог

По его мнению, главным секретом успеха «Новых людей» может стать как раз популярность среди молодежи и не слишком политизированных людей.

Пойдет ли на выборы молодежь

Традиционно государство старается привлечь к участию в выборах как можно больше представителей более молодого поколения. В этом году, по опросам ВЦИОМ, в группе от 18 до 20 лет 73% респондентов заявили о готовности принять участие в голосовании, а в группе от 25 до 34 лет этот показатель составил 68%.

Важным фактором привлечения молодежи к избирательному процессу становятся современные подходы к организации голосования, такие как дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Согласно данным ЦИК, в 2026 году ДЭГ пройдет в 33 регионах, где зарегистрировано 48,4 миллиона избирателей.

Помимо онлайн-голосования, комиссии внедряют другие технологические решения, например, на некоторых участках появляются терминалы электронного голосования (ТЭГ), которые позволяют отсканировать паспорт и получить доступ к электронному бюллетеню без контакта с членами комиссии.

Большее представительство молодого поколения заметно и в составе кандидатов, за которых будут голосовать. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, доля кандидатов в возрасте до 35 лет на выборах в 2026 году составила 21% от общего числа зарегистрированных претендентов. Это свидетельствует о заметном омоложении кандидатского корпуса по сравнению с прошлыми выборами.

Несмотря на в целом высокие показатели заинтересованности молодых людей в предстоящих выборах, многие представители экспертного сообщества не уверены, что в реальности большой процент молодежи пойдет голосовать в этом году.

Молодежь сегодня утратила не то чтобы интерес, а скорее не очень понимает, зачем все это надо. Вся эта представительная демократия, все эти выборы, зачем голосовать. Александр Гурнов политический обозреватель

Он считает, что для повышения интереса молодежи к выборам необходимо вводить профильные предметы в школах и университетах, вести просветительскую деятельность.

«Молодежь в России сейчас просто не понимает ценности и значения демократии. Это можно исправить, но необходимо проводить более детальную работу, в Госдуме уже звучали подобные предложения», — отметил Гурнов.

Это мнение разделяет и политолог Василий Колташов. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что больший интерес у молодежи может вызвать более яркая агитационная предвыборная кампания.

«Интерес со стороны молодых людей к предстоящим выборам невелик. И даже если опросы сейчас показывают одно значение, совершенно не значит, что именно такое количество молодых людей придет на выборы на самом деле. Больший интерес могла бы вызвать более активная агитационная кампания, но многие продолжают ориентироваться на привычный электорат», — заключил Колташов.