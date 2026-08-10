«Получали деньги из иностранных источников»: что известно о снятии «Яблока» с выборов

Верховный суд 10 августа принял решение о снятии партии «Яблоко» с предстоящих выборов в Госдуму IX созыва. Росфинмониторинг нашел у кандидатов от «Яблока» иностранное финансирование. Что стоит за решением суда и как оно повлияет на предстоящие выборы — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд России принял решение снять политическую партию «Яблоко» с предстоящих выборов депутатов Государственной думы IX созыва. Регистрация партии в федеральном списке кандидатов была отменена. Однако данное решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

«...Исковое заявление представителей партии «Родина» удовлетворить. Отменить регистрацию федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии Яблоко», — зачитал судья решение Верховного суда.

Представители партии «Яблоко» уже заявили, что будут обжаловать решение суда.

Суд удовлетворил административное исковое заявление, поданное 7 августа партией «Родина», и в котором указывался ряд серьезных нарушений «Яблока» при регистрации.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генеральная прокуратура также поддержала снятие «Яблока» с выборов. Представитель ведомства заявил, что для удовлетворения иска «имеются все правовые основания».

В ходе заседания представитель ЦИК сообщил, что Росфинмониторинг после запроса Центральной избирательной комиссии нашел иностранное финансирование у партии «Яблоко» . В период предшествующей избирательной кампании в июле и в августе в составе федерального списка «Яблока» имеются лица, которые получали иностранное финансирование, сообщило ведомство.

«Получив копию иска, ЦИК изучила данный вопрос и направила запрос в органы финансового мониторинга. Седьмого августа в ЦИК поступил ответ — имеется информация, что в составе федерального списка «Яблока» и среди контрагентов есть лица, получавшие денежные средства из иностранных источников», — сказал представитель ЦИК.

Суть иска

7 августа партия «Родина» подала иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму. В иске указывается на нарушения в области использования интеллектуальной собственности и агитации.

Во-первых, «Яблоко» обвинили в нарушении авторских прав за использование фото последствий атомной бомбардировки Хиросимы США и созданный ИИ коллаж из статьи Григория Явлинского «2050: Лиссабон — Владивосток. Будущее. Политика. Человек», так как права на него принадлежат разработчикам ChatGPT OpenAI.

Кроме того, на сайте «Яблока» без согласия правообладателей размещали эмблемы других партий, фото Дмитрия Медведева, Виктории Бони, кадры из фильма «Война и мир».

Во-вторых, в иске указывалось, что «Яблоко» не предоставило данные об отсутствии иностранных счетов и активов. По данным, приведенным в иске «Родины», у 218 из 269 кандидатов эти документы датировались периодом с 20 по 26 июня 2026 года, тогда как предвыборный съезд партии состоялся 27–28 июня. На этом основании было заявлено о нарушениях на стадии выдвижения и регистрации.

Еще одной претензией стали расходы на предвыборную агитацию. В иске указано, что затраты партии якобы значительно превысили установленный лимит избирательного фонда. По утверждению «Родины», расходы, произведенные помимо фонда или сверх его предельного размера, превысили 5%, достигнув 35 млн рублей.

Вдобавок отдельные материалы в поддержку «Яблока» распространялись лицами со статусом иностранного агента, а также через Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и YouTube с оплатой вне избирательного фонда.

Также «Яблоко» обвинили в экстремистской деятельности. В иксе были указаны материалы с сайта партии, которые, по мнению истца, свидетельствуют о «системной поддержке ЛГБТ-движения» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Кроме того, «Родина» приравняла призывы к миру и завершению боевых действий к «оправданию нацистского режима», так как ДНР, Запорожская и Херсонская области частично подконтрольны Украине.

Николай Рыбаков Пресс-служба партии «Яблоко»

Председатель «Яблока» Николай Рыбаков, выступая в Верховном суде, отверг обвинения в «экстремизме» и незаконном финансировании кампании. В качестве одного из аргументов он привел слова президента России Владимира Путина о необходимости вернуться к обсуждению мирного урегулирования в Украине.

«То есть, да, такая фактическая ситуация, что партия «Яблоко» считает, что нужны переговоры, президент Путин считает, что нужны переговоры, а административный истец считает, что это экстремизм. У нас есть главная, самая важная цель — сохранить жизни людей, сохранить страну, отодвинуть мир от опасной черты развязывания ядерной войны», — заявил Рыбаков.

Глава партии «Яблоко» также отверг претензии «Родины» относительно иностранного финансированию предвыборной кампании.

«У нас нет государственного финансирования для этой кампании, у нас нет поддержки олигархических структур. Единственное, на что мы опираемся, — это поддержка граждан, которые своими пожертвованиями финансируют нашу кампанию», — заявил Рыбаков.

Влияние на выборы

Эксперты разделились во мнениях относительно того, как решение Верховного суда повлияет на выборы в Госдуму.

Политолог Борис Межуев считает, что «какая-то часть избирателей, которая собиралась голосовать за эту партию, едва ли пойдет на выборы».

«Яблоко» многих привлекло открыто пацифистской позицией в отношении СВО, такая позиция близка и тем, кто поддерживает партию «Новые люди». С другой стороны, не стоит списывать со счетов тот факт, что сейчас большая часть электората очень негативно заряжена после атак ВСУ вглубь российских территорий. То есть может произойти и раскол изначального ядра электората «Яблока», — заключил политолог.

А вот политолог Дмитрий Еловский уверен, что снятие «Яблока» никак не повлияет на явку.

«Влияние на явку будет минимальным, поскольку отсутствие тех 3-6%, которые хотели голосовать за «Яблоко» компенсируют те, кто мог бы не прийти как раз из-за присутствия «Яблока» в бюллетене. Есть категория граждан, для которых само наличие «Яблока» в списке — оскорбление и признак нелегитимности выборов. Они бы ушли в протест и не пошли голосовать. При отсутствии партии они придут — и тем самым компенсируют выпадение ее электората», — пояснил политолог.

Он отметил, что вся ситуация с иском против партии для большинства избирателей выглядит вполне логичной.

Согласно третьей точки зрения, снятие «Яблока» с предвыборной гонки только положительно скажется на самих выборах. Таким мнением с «Газетой.Ru» в частности поделился политический обозреватель Александр Гурнов.

«Я считаю, что большая ошибка, что до участия в выборах могли допустить партию «Яблоко», которая поддерживала откровенно пораженческую позицию в отношении СВО. На данном этапе конфликта допускать такую партию до выборов было бы совершенно неправильно», — сказал он.

По мнению политолога, если бы партия «Яблоко» получила хотя бы одно кресло в Госдуме, это нанесло бы гораздо более сильный удар российскому парламенту, чем прошедший процесс с иском против этой партии.

Ранее Центризбирком России утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах в Госдуму девятого созыва. В список были включены все 11 зарегистрированных партий. Однако глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что корректировки могут быть внесены в самом скором времени.

Максим Блинов/РИА Новости

В последний раз партию, которая была уже зарегистрирована ЦИК в федеральном списке, снимали с выборов в 1999 году. Это была партия «Кедр», которая позже переименовалась в партию «Зеленые».

Выборы депутатов Госдумы, а также совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в единый день голосования в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.