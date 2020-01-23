Времени почти не осталось: часы Судного дня перевели вперед

Условные часы Судного дня, символизирующие самые опасные периоды времени для человечества, перевели на 20 секунд ближе к полуночи — условной точке конца мира. Причины такого решения поясняются в заявлении, опубликованном в бюллетене ученых-атомщиков.

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«Человечеству по-прежнему угрожает одновременно две опасности — ядерная война и изменение климата, которые усугубляются информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать на угрозы. Ситуация с международной безопасностью является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволяют разрушать международную политическую инфраструктуру», — указывают специалисты.

Рейчел Бронсон, президент и главный исполнительный директор проекта сказал, что до конца существования цивилизации осталось 100 условных секунд.

«Это самый близкий момент к Судному дню, который мы когда-либо фиксировали в истории нашего проекта. Теперь мы стоим перед лицом чрезвычайной ситуации — абсолютно неприемлемого положения дел в мире, которое исключает любую возможность для ошибки или дальнейшего промедления», — пояснил специалист.

Бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун, исполнительный председатель Бюллетеня ученых-атомщиков, подтвердил, что времени на исправление ошибок почти не осталось.

«Опасное соперничество и враждебность среди сверхдержав увеличивают ядерную угрозу. Изменение климата только усугубляет кризис. Если у нас был крайний момент, чтобы проснуться, то этот момент наступил», — подчеркнул аналитик.

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, заместитель председателя проекта, разделяет общую озабоченность по поводу неспособности многосторонней мировой системы противостоять существующим угрозам.

«От выхода США из Парижского соглашения и ядерной сделки Ирана до тупиковой ситуации на переговорах по ядерному разоружению и разногласий в Совете безопасности ООН — наши механизмы сотрудничества подрываются именно тогда, когда они нам нужны больше всего», — заявил политик.

В заявлении «Часов Судного дня» детализируются три фактора, ведущих мир к гибели.

«Ядерное оружие. В ядерной сфере национальные лидеры разорвали несколько основных договоров и прекратили переговоры о контроле над вооружениями в прошлом году. Это создало обстановку, способствующую возобновлению гонки ядерных вооружений, распространению ядерного оружия и снижению барьеров на пути к ядерной войне. Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются неразрешенными и даже обостряются. Сотрудничество США и России в области контроля над вооружениями и в разоружении практически отсутствует», — сетуют руководители проекта.

Также они рассказали про изменение климата.

«Осведомленность общественности о климатическом кризисе выросла в 2019 году в основном из-за массовых акций протеста со стороны молодежи во всем мире. Тем не менее, правительственные действия по изменению климата все еще не отвечают поставленной задаче.

На совещаниях ООН по климату в прошлом году национальные делегаты выступили с речами. При этом они выдвинули несколько схем по дальнейшему ограничению выбросов углекислого газа, которые нарушают климат Земли. В итоге последствия антропогенного изменения климата вылились в одну из самых теплых зим за всю историю наблюдений, в обширные лесные пожары и более быстрое, чем ожидалось, таяние ледников», — говорится в аннотации.

Кибер-дезинформация также является угрозой человечеству. В то же время в заявлении указываются действия, которые бы позволили вернуть стрелки часов назад.

«Лидеры США и России должны вернуться за стол переговоров, чтобы восстановить ДРСМД или предпринять другие действия, чтобы ограничить ненужную гонку вооружений. Также они должны продлить договор об СНВ, добиваться дальнейшего сокращения ядерных вооружений, обсудить снижение статуса готовности ядерных арсеналов обеих стран. Кроме того, политики должны начать переговоры о кибервойне, противоракетной обороне, милитаризации космоса, гиперзвуковых технологиях», — пояснили эксперты.