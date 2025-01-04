«Настало время». Премьер Гренландии решил добиваться независимости от Дании

Гренландия должна обрести самостоятельность и выйти из-под юрисдикции Дании, заявил глава правительства Муте Эгеде. Крупнейший в мире остров с населением около 56 тыс. человек получил право на самоопределение в 2009 году, а спустя несколько лет его захотели купить США. Почему ничего не вышло и что об этом думают по обе стороны океана — в материале «Газеты.Ru».

Равенства не получилось

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде в новогоднем обращении заявил, что намерен добиваться независимости острова от Дании. Эгеде объяснил, что отношения с королевством зашли в тупик.

«История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства», — подчеркнул глава правительства.

По его словам, Гренландия желает укреплять сотрудничество с другими странами, и для этого необходимо действовать самостоятельно.

«Настало время, чтобы мы сами сделали шаг и сформировали наше будущее, в том числе в отношении того, с кем мы будем тесно сотрудничать, и кто будет нашими торговыми партнерами», — отметил Эгеде.

Премьер подчеркнул, что решение об обретении независимости должны принимать жители острова. Большая часть населения Гренландии, составляющего около 56 тысяч человек, разделяет его позицию.

«Настало время для нашей страны сделать следующий шаг. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий на пути сотрудничества, которые мы можем охарактеризовать как оковы колониализма, и двигаться вперед», — резюмировал глава правительства.

Он не уточнил, когда может состояться голосование по вопросу независимости острова.

Трамп и Гренландия

Заявления Эгеде прозвучали на фоне недавних слов избранного президента США Дональда Трампа, который в очередной раз выразил желание купить остров и сделать его американским.

Впервые Трамп рассказал о намерении приобрести Гренландию в 2019 году.

«Дания, по сути, владеет им (островом. — «Газета.Ru») Мы очень хорошие союзники с Данией, мы защищаем Данию так же, как мы защищаем большую часть мира. Так что возникла идея, и я сказал: «Конечно, я бы хотел [купить Гренландию]». Стратегически это интересно», — заявил тогда республиканец, добавив, однако, что это не главный вопрос на повестке.

Возможное приобретение острова он назвал «крупной сделкой с недвижимостью», в результате совершения которой «многое можно сделать». По словам Трампа, владение Гренландией «очень сильно вредит Дании».

Занимавшая тогда должность премьера Дании Метте Фредериксен заявляла, что «Гренландия не продается, Гренландия не датская, Гренландия принадлежит Греландии». Она назвала дискуссию «абсурдной», и подчеркнула, что на этом «разговор заканчивается».

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В очередной раз о необходимости покупки острова Трамп заговорил в декабре 2024-го. Республиканец подчеркнул, что США необходимо установить контроль над Гренландией. По его словам, это следует сделать «для целей национальной безопасности и свободы по всему миру». Избранный президент Соединенных Штатов предложил на должность посла в Дании бизнесмена Кена Хоури, назвав его «блестящим» дипломатом. Хоури во время первого президентского срока Трампа был послом США в Швеции.

Премьер Гренландии резко ответил на слова республиканца.

«Гренландия — наша. Мы не продаемся и никогда не продадимся», — подчеркнул Эгеде.

История вопроса

Гренландия — крупнейший в мире остров между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами, его площадь превышает 2,1 млн квадратных километров. Крупнейший населенный пункт — город Нуук , там живут около 18 тыс. человек. Большую часть населения составляют гренландские эскимосы (около 90%), остальные 10% — датчане и другие европейцы.

Датская колонизация острова началась в начале XVIII века, в статусе колонии Гренландия находилась до 1979 года, когда обрела самоуправление и собственный парламент. Согласно подписанному с Данией в 2009 году соглашению, остров получил право провозгласить независимость, но только после проведения референдума.

Власти США еще до Дональда Трампа дважды рассматривали возможность приобретения Гренландии. Сначала вопрос изучали в 1867 году, однако конгресс отклонил проект. Затем, в 1946-м, американское руководство предложило Дании продать остров за $100 млн, но королевство ответило отказом.