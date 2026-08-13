Зеленский передал США новые предложения по миру. В Москве заявили, что их не получали

Украина передала США новый пакет предложений по урегулированию конфликта с Россией, заявил Владимир Зеленский. В МИД РФ отметили, что Москва пока не получила эти инициативы по дипломатическим каналам и их содержание ей неизвестно. При этом российская сторона настроена на новые контакты со спецпредставителями Дональда Трампа и готова оперативно их принять.

Украина направила США новый пакет предложений по урегулированию конфликта с Россией, сообщил президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN.

Содержание инициатив он раскрывать не стал. По словам Зеленского, Киев рассчитывает на более активное участие Вашингтона в мирном процессе, при этом украинский лидер поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за готовность продолжать переговоры.

При этом украинский лидер вновь отверг возможность отказа от остающейся под контролем Киева части Донбасса и назвал предоставление Украине гарантий безопасности одним из ключевых условий будущего урегулирования.

Зеленский ранее уже упоминал переданные США предложения в своем вечернем обращении 11 августа.

«Был доклад переговорной команды. Мы передали американской стороне наши предложения. И Америка может помочь нашей защите, прежде всего с помощью ПВО, а также может давить на Россию для того, чтобы планы были другие: готовить окончание войны, а не затягивание», — заявил украинский лидер.

Что сказали в МИД России?

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заявление Зеленского и сообщил журналистам, что Москва не получала от Вашингтона предложения президента Украинв по урегулированию конфликта.

«Нет», — ответил Рябков на вопрос журналистов о том, известно ли российской стороне содержание новых украинских инициатив.

На уточнение, передавала ли американская сторона эти предложения Москве по дипломатическим каналам, Рябков также ответил отрицательно.

При этом он сообщил, что вопрос возможного визита американских представителей остается на повестке, а Москва готова оперативно обеспечить их прием. Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил газете «Известия», что РФ готова провести новую встречу со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером независимо от новых предложений Зеленского.

«Россия всегда готова обсуждать, если есть практическая заинтересованность в реальных результатах другой стороны. Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это относится и к Кушнеру, и к Уиткоффу. Не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи вне зависимости от того, что внес Зеленский, чего он не внес», — сказал он.

В последний раз Уиткофф и Кушнер посещали Москву 22 января, тогда они провели продолжительные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. После этой встречи представители России, Украины и США провели несколько раундов переговоров в Абу-Даби и Женеве, однако добиться заметного прогресса по вопросам урегулирования не удалось.

24 июня в Кремле заявили, что рассчитывают на возобновление контактов с США по украинской тематике после того, как Уиткофф и Кушнер смогут вновь сосредоточиться на этом направлении.

Продолжение спецоперции

При этом замглавы МИД России Михаил Галузин заявил 10 августа в интервью ТАСС, что Москва вынуждена продолжать спецоперацию из-за действий Зеленского, который не заинтересован в прекращении конфликта.

«В этих условиях у нас не остается иного выбора, кроме как и далее неуклонно решать военным путем задачи по демилитаризации и денацификации Украины и устранению исходящих с ее территории угроз», — сказал замглавы МИД.

При этом он подчеркнул, что Россия оставляет возможность для возобновления переговоров.

«Повторим, что политико-дипломатический путь решения украинского кризиса всегда являлся и является для нас предпочтительным. Предыдущие контакты, в которых участвовали наши представители, забуксовали не по вине Москвы», — заявил Галузин.

По его словам, российская сторона готова рассматривать конструктивные инициативы при условии, что они будут учитывать позиции и интересы Москвы, изложенные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Тогда российский лидер заявил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам после того, как Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от вступления в НАТО.