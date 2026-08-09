«Никуда не перешли». Вучич отрицает смену позиции Сербии по Украине

Вучич заявил, что Сербия не перешла на сторону Украины после визита Зеленского

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что, несмотря на переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, Белград не встал на сторону Киева в конфликте с Россией и по-прежнему сохраняет нейтралитет. По его словам, Сербия ничего не потеряла от визита Зеленского, а ее политика является независимой. Ранее Вучич поддержал территориальную целостность Украины. А Зеленский заявил о будущем сотрудничестве с Сербией.

Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Белград не означает, что Сербия заняла сторону Киева в конфликте с Россией, сообщил сербский президент Александар Вучич. Соответствующее заявление он сделал в разговоре с журналистами.

Он упрекнул представителей оппозиции в том, что те обвинили его в «переходе Сербии на другую сторону».

«Когда приехал Зеленский они не слушали, что говорил он или я, им было важно опубликовать фото и сказать, что мы перешли на другую сторону. Никуда мы не перешли»,

— заверил Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что не стал вводить санкции против России. Он также утверждает, что республика ничего не потеряла, приняв в своей столице Зеленского.

Вучич добавил, что его политика является независимой и он не служит «ни Англии, ни Германии, ни Америке, ни России».

Итоги встречи и скандал

На пресс-конференции по итогам встречи с Зеленским Вучич выразил поддержку Белградом территориальной целостности Украины , также поблагодарив коллегу за непризнание Киевом независимости Косова. Кроме того, хотя Сербия сама уже 14 лет является кандидатом на вступление в Евросоюз, Вучич выступил за скорейшее присоединение Украины к объединению:

«Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры [переговоров о вступлении в ЕС] и как можно быстрее их закрыла. У нас не было с этим никаких проблем, и не будет их и впредь. Напротив, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути».

Другими темами для обсуждения стали двусторонняя торговля и совместные инфраструктурные проекты. Вучич похвалил железнодорожную сеть Украины, которую он увидел во время июльского визита в Киев, и выразил желание вместе работать над улучшением транспорта в Сербии. Он также допустил привлечение к работе в стране украинских компаний.

По словам с Вучича, они с Зеленским не затрагивали тему военного сотрудничества, но этот вопрос может обсуждаться после окончания украинского конфликта.

Не обошлась пресс-конференция и без скандалов. Корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс задал Зеленскому вопрос: «Что мы (европейцы, — «Газета.Ru») можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских?» Вучич в ответ заявил лишь, что рассчитывает на прекращение смертей, а не на их продолжение, после чего перевел тему.

По информации военного корреспондента газеты «Комсомольская правда» Александра Коца, дед немецкого журналиста, Ханс-Херманн Мартенс являлся членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), а также личным решением Адольфа Гитлера был назначен государственным прокурором. С 1941 по 1943 годы служил офицером Верховного командования вермахта.

Карпатская инициатива

Связи Украины и Сербии укрепились не только взаимными визитами лидеров. 3 августа Зеленский в Telegram-канале объявил о создании новой международной коалиции — так называемой Карпатской инициативы.

«Карпатская инициатива — это страны, которые связаны между собой не только геополитически, не только по-соседски. Это страны, в которых есть экономический и интерес к безопасности, которые связаны прекрасными Карпатами», — написал он.

Он уточнил, что это объединение предназначено для стран, которые не хотят поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, но готовы сотрудничать с Киевом в экономических вопросах. Среди них — Румыния, Австрия, Сербия, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия. Зеленский подчеркнул, что идею о создании Карпатской инициативы одобрили Евросовет и Еврокомиссия.