Президент Сербии Александр Вучич приветствует президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Белград, 8 августа 2026 года

Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Владимиром Зеленским публично выступил за территориальную целостность Украины. Также он заверил Киев в поддержке в вопросе вступления в Евросоюз, несмотря на то, что Сербия сама уже 14 лет находится в статусе кандидата на присоединение. Российские политологи связали эти заявления Вучича с приближением выборов в Сербии и давлением Брюсселя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белграде выразил поддержку территориальной целостности Украины. Об этом пишет газета Blic.

«Мне кажется, самое важное — это то, что Сербия, и я, как ее президент, подчеркнули нашу поддержку Устава и Резолюции ООН, что означает территориальную целостность всех стран — членов Организации Объединенных Наций, а также территориальную целостность Украины»,

— заявил глава государства.

По словам Вучича, Белград, в свою очередь, признателен Киеву за поддержку территориальной целостности Сербии. Зеленский в ходе визита указал, что позиция Украины в этом вопросе неизменна и страна не признает независимость Косово.

Кроме того, он поблагодарил Вучича за поддержку суверенитета и территориальной целостности и за подготовку нового пакета гуманитарной помощи , в особенности в областях энергетики и здравоохранения.

Дополнительно Вучич выразил мнение, что конфликт между Украиной и Россией не завершится в скором времени.

«И я боюсь, что впереди тяжелая зима как для Украины, так и для всех нас », — добавил он.

Помощь во вступлении в ЕС

Важной темой на переговорах стал вопрос вступления Украины в Евросоюз. Хотя сама Сербия не является членом объединения и с 2012 года является лишь кандидатом на членство, Вучич выступил за скорейшее присоединение Киева к ЕС:

«Мы хотим, чтобы Украина как можно скорее открыла все кластеры [переговоров о вступлении в ЕС] и как можно быстрее их закрыла. У нас не было с этим никаких проблем, и не будет их и впредь. Напротив, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь Украине на ее европейском пути».

При этом президент добавил, что «по многочисленным политическим причинам» не видит возможностей для скорого вступления в Евросоюз самой Сербии. 24 июля Вучич высказывал огорчение тем фактом, что за пять лет Брюссель не открыл ни одного переговорного кластера по принятию Белграда. Он выразил уверенность, что единственная причина этого заключается в «несогласии с их декларациями против России».

По словам Вучича, они с Зеленским обсудили совместные инфраструктурные проекты, в том числе привлечение украинских компаний к работе в Сербии .

«Я действительно был впечатлен железнодорожной сетью Украины, которую недавно увидел, когда ездил в Киев. В этом вопросе мы можем многому научиться у Украины, в том числе у ее государственных компаний, а также вместе работать над улучшением нашей транспортной сети в Сербии», — объяснил он.

Также обсуждались вопросы двухсторонней торговли. Министерство сельского, лесного и водного хозяйства Сербии и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в присутствии президентов подписали меморандум о сотрудничестве в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

Вучич утверждает, что тема военного сотрудничества Киева и Белграда не обсуждалась, но он не исключил возвращение к этому вопросу после завершения украинского конфликта .

Цели визита

Политолог Владимир Брутер в разговоре с телеканалом «Царьград» выразил мнение, что решение Вучича встретиться с Зеленским в Белграде связано с приближением в Сербии выборов:

«Потому что в Сербии выборы. Вучич хочет сделать вид, что никогда Украину не забывал, что Запад зря его хочет выкинуть».

Эксперт выразил мнение, что таким образом глава Сербии хочет продемонстрировать Западу свою лояльность, и в преддверии выборов его поддержка Киева будет усиливаться.

Директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко в разговоре с газетой «Известия» также заявил, что Вучич не мог отказаться от встречи с Зеленским в Белграде из-за давления Брюсселя.

«Обращаю внимание, что этот визит состоится в августе, который считается в Европе мертвым политическим сезоном. Видимо, сербские власти решили принять гостя именно в это время, чтобы минимизировать значимость переговоров », — считает Бондаренко.

Он добавил, что у Киева и Белграда нет реально значимых тем для обсуждения, так что визит носит исключительно политический характер.

Профессор Николай Межевич в комментарии aif.ru указал, что Зеленскому нечего предложить Белграду, а потому «он будет пытаться представить себя как посланца коллективного Запада».

«Резких изменений в позиции Белграда я не ожидаю, но это Зеленскому сейчас и не нужно. Большинство его поездок носят информационно-пропагандистский характер. Зеленский — это пиар-менеджер», — указал он.