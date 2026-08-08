Пашинян объявил конфликт с Азербайджаном завершенным. Что изменилось за год после встречи в США

Премьер Армении Никол Пашинян спустя год после переговоров в Вашингтоне объявил конфликт с Азербайджаном завершенным и назвал мир между двумя странами новой реальностью. Что изменилось в отношениях двух стран за год и какую роль в примирении играет «Маршрут Трампа» — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в годовщину «Вашингтонского мирного саммита» заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном завершен, а мир между двумя странами уже стал новой реальностью.

«Глава конфликта между Арменией и Азербайджаном закрыта, мир установлен, и он вот, перед вашими глазами, в вашей жизни и в вашей повседневности», — заявил Пашинян.

8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли совместную декларацию, а министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение «О мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном» .

При этом окончательно мирный договор пока не оформлен. По словам Пашиняна, документ еще ожидает подписания и ратификации, сторонам также предстоит продолжить демаркацию границы.

Одним из главных условий сохранения мира армянский премьер назвал отказ обеих сторон от прежних требований, связанных с возвращением населения.

«Для того, чтобы мир стал необратимым, необходимо прекратить разговоры о «возвращении армян из Нагорного Карабаха» и «возвращении армянских беженцев из Азербайджана», а также о «праве на возвращение жителей Западного Азербайджана и западных азербайджанцев»», — заявил Пашинян.

Маршрут Трампа

Одним из ключевых итогов вашингтонских договоренностей армянский премьер назвал проект TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» . Транспортный коридор должен связать основную территорию Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — через территорию Армении.

Пашинян сообщил, что практическая реализация проекта должна начаться в ближайшее время.

«TRIPP <...> поможет Армении и Азербайджану начать воспринимать друг друга не как препятствие, а как партнера, как соседа», — заявил он.

Как прошедший год оценивают в Баку

За период с августа 2025 года стороны перешли от конфронтации к практическому сотрудничеству: продолжается делимитация границы, развивается прямой политический диалог и начинают работать транспортно-экономические связи, сообщает азербайджанское агентство Trend.

При этом в Баку подчеркивают собственную роль в запуске мирного процесса. Именно Азербайджан после окончания войны выступил инициатором перехода к политическому урегулированию, пишет агентство.

13 июля во время выступления на Шушинском глобальном медиафоруме президент Азербайджана заявил, что запуск маршрута TRIPP «полностью изменит карту транспортных связей внутри региона». Это, по его мнению, будет способствовать укреплению безопасности на Южном Кавказе.

Азербайджан ускоренными темпами строит железнодорожную и автомобильную инфраструктуру к армянской границе, сообщил Алиев. Как пишет Trend, Баку рассчитывает завершить эти участки к началу 2027 года.

Как Армения и Азербайджан пришли к мирному соглашению

Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха перешел в открытую вооруженную фазу после распада СССР. В результате боевых действий 1992–1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и семью прилегающими районами.

После прекращения огня политически урегулировать конфликт не удалось, а на протяжении следующих десятилетий стороны периодически обвиняли друг друга в нарушении перемирия. Осенью 2020 года началась новая война, завершившаяся трехсторонним заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении . Баку вернул под свой контроль ряд территорий, а в Карабахе были размещены российские миротворцы.

После войны Баку и Ереван начали переговоры о мирном договоре. В 2022 году Азербайджан предложил принципы будущего соглашения, включавшие взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, отказ от территориальных претензий, делимитацию границы и открытие транспортных коммуникаций.

В 2023 году Армения признала территориальную целостность Азербайджана в пределах 86,6 тыс. кв. км, включая Карабах. В сентябре того же года Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, после которой непризнанная НКР (Нагорно-Карабахская Республика) объявила о прекращении существования, а армянское население региона стало массово покидать регион. В 2024 году начался досрочный вывод российских миротворцев.

Переговоры о нормализации отношений после этого продолжились напрямую между Баку и Ереваном. В марте 2025 года стороны объявили о завершении согласования проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений. 8 августа того же года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместную декларацию, а министры иностранных дел Армении и Азербайджана парафировали согласованный текст мирного соглашения. Стороны заявили о необходимости дальнейших шагов для его подписания и последующей ратификации.