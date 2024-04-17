Российские миротворцы уходят из Карабаха. В Госдуме объяснили почему Песков подтвердил досрочный вывод российских миротворцев из Карабаха

Россия начала вывод своих миротворцев из Карабаха. Они находились там с 2020 года и должны были оставаться до 2025-го. Досрочно вывести миротворцев решило «высшее руководство обеих стран», сообщили в Баку. Вопрос о судьбе российского контингента подняли после операции Баку в республике в 2023 году, когда Карабах полностью перешел под контроль Азербайджана. Почему российские миротворцы в регионе больше не нужны, «Газете.Ru» объяснил депутат ГД Константин Затулин.

Россия действительно начала выводить миротворцев из Нагорного Карабаха, сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Азербайджанские СМИ сообщили о начале вывода российских миротворцев? Да, это действительно так», — подтвердил Песков.

Досрочно вывести миротворцев решило «высшее руководство обеих стран», уточнил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он добавил, что министерства обороны РФ и его страны принимают соответствующие шаги.

МИД России отказался комментировать ситуацию. Там посоветовали обратиться в Минобороны.

Ранее о выводе миротворцев сообщили азербайджанские СМИ. Первым вместе с военной техникой ушло подразделение с территории храма Худаванг в Кяльбаджарском районе, передало 16 апреля агентство «Азери-Пресс». На место миротворцев заступила полиция Азербайджана.

«Вывод контингента осуществляется эшелонированием через Дагестан», — рассказал дипломатический источник армянского издания News.am.

Когда Карабах перешел под контроль Азербайджана и Армения это признала, из региона сбежали абсолютно все армяне. В связи с этим нужды в российских миротворцах больше нет, пояснил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Константин Затулин.

«Можно было бы цепляться за перспективы возвращения какой-то части армянского населения в Нагорный Карабах. Можно было бы отстаивать идею, что они [российские миротворцы] находятся там, чтобы гарантировать сохранение армянской собственности, культурных исторических памятников... Но это полностью зависело от доброй воли самого Азербайджана...

Судя по всему, он собирается переваривать эту территорию и постепенно сводить на нет следы пребывания армян в Нагорном Карабахе. В этой ситуации российские миротворцы становились бы поводом для конфликтов», — отметил Затулин.

Он добавил, что миротворцы оказались бы между двух огней. Если бы стали протестовать против действий Баку в Карабахе, это осложнило бы отношения Азербайджана и России. А если бы не протестовали — как во время наступления Азербайджана в 2023 году — это дало бы повод для Еревана обвинить миротворцев том, что «они статисты, просто подельники Азербайджана».

В итоге вывод миротворцев носит «вполне естественный характер», резюмировал депутат. Военного обострения из-за этого не будет, считает собеседник «Газеты.Ru»:

«Война может быть, если в Армении придут к власти люди, которые перестанут сдавать территорию Армении и армянские национальные интересы, Азербайджан с этим не согласится. А вот в сегодняшней ситуации я не вижу перспективы войны из-за Нагорного Карабаха в связи с российскими миротворцами».

В начале апреля в Азербайджане говорили, что российские миротворцы будут помогать разминировать Карабах.

Однако позже Затулин рассказал, что поводов для нахождения миротворцев в Карабахе все меньше.

«Я думаю, что руководство Азербайджана не ставит пока вопросы об их выводе исключительно ради того, чтобы это не было так воспринято в России как поражение, как уступка, как ущерб, который нанесен присутствием наших военных за пределами Российской Федерации», — предполагал депутат.

Миротворческий контингент России стоял в Карабахе больше трех лет в соответствии с трехсторонним заявлением Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года. Контингент развернули вдоль линии соприкосновения в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. По договоренностям он должен был оставаться там до 2025-го. Всего Москва отправила в проблемный регион 1 960 военных со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

В российских постановлениях говорилось, что миротворцы вводятся «во избежание массовой гибели гражданского населения» Нагорного Карабаха и причинения «существенного ущерба гражданским объектам». Власти Армении считают, что солдаты не выполнили обязательства.

«Миротворцы провалили свою миссию. Однако я не могу сказать, что если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше», — заявил армянский премьер Никол Пашинян в сентябре 2023-го.

Во время операции Баку в 2023-м российские миротворцы помогали эвакуировать мирных жителей и укрывали их на своей базе в аэропорту Ходжалы. Когда азербайджанская сторона начала блокаду Лачинского коридора, миротворцы стояли на дороге живым щитом между армянами и азербайджанцами, а также возили в Карабах гуманитарную помощь.

При этом миротворцы не мешали ни самой блокаде, ни полному захвату Карабаха Азербайджаном. Сам механизм их работы в конфликтных ситуациях не был прописан в договоренностях.

«Наши военные не могут привнести то, чего просто не вправе делать. Они и так сейчас помогают в эвакуации мирного населения, предпринимают необходимые действия», — отмечал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.