«Перестройка под дроновую войну». Что означают масштабные перестановки в Минобороны

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с руководством министерства обороны РФ. Слева направо: начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин, назначенный командующим войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ, командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, назначенный главой Службы тыла, министр обороны РФ Андрей Белоусов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов, Герой Российской Федерации генерал-полковник Андрей Иванаев, назначенный командующим войсками группировки «Центр», начальник штаба группировки «Восток» Петр Болгарев, назначенный исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом, 5 августа 2026 года

Президент России Владимир Путин произвел масштабные перестановки в Минобороны. Все службы тыла теперь сосредоточены в руках Валерия Солодчука, командовавшего войсками «Центр». Его пост занял Андрей Иванаев, возглавлявший группировку «Восток», а ему на смену назначен генерал-лейтенант Петр Болгарев. Управление войсками беспилотных систем глава государства поручил Денису Лямину. Для чего были произведены ротации и как это изменит ведение боевых действий — в материале «Газеты.Ru».

В Минобороны России произведены кадровые изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предложению министра обороны Андрея Белоусова и после утверждения президента Владимира Путина была совершена ротация двух командующих группировок войск. Группировка «Центр» перешла под управление генерал-полковника Андрея Иванаева, который ранее командовал группировкой «Восток».

Исполняющим обязанности командующего «Востоком» на место Иванаева был назначен генерал-лейтенант Петр Болгарев.

За тыловое обеспечение и оборонные заказы тоже будут отвечать новые люди. Замминистра обороны Валерий Солодчук, ранее командовавший группировкой войск «Центр», взял на себя руководство всеми службами тыла, а замминистра обороны Александр Санчик стал ответственным за «организацию заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск».

Валерий Солодчук Александр Казаков/РИА Новости

Особо примечательными стало назначение генерал-полковника Дениса Лямина на должность главы войск беспилотных систем (ВБС), так как ему предстоит завершить формирование этого нового рода войск.

В свою очередь, заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко будет курировать «вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники».

Необходимость времени

Ход специальной военной операции закономерно выдвигает на передний план новых военачальников, прошедших через реальные боевые действия, смена состава Минобороны — это необходимость времени, отметил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Война выдвигает новые таланты. Сейчас меняются военачальники, исходя из того, что у них есть опыт боевых действий. Так же было и во времена Великой Отечественной войны», — сказал депутат.

Колесник отдельно отметил заслуги генерал-полковника Солодчука, который будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск и генерал-полковника Санчика, который будет отвечать за поставки вооружений и оборонные заказы.

«Солодчук — это фигура, которая уже успела отличиться в рамках работы в Курской области. Санчик также имеет богатый опыт военной службы в рамках командования войсками группировки «Южная». Это именно те люди, кого война фактически выдвинула сама», — заключил Колесник.

Продиктованной временем необходимостью назвал ротацию командующих группировок войск военный эксперт Иван Коновалов.

«Замена командующих группировок «Центр» и «Восток» — это нормальная практика в ходе боевых действий. Тот же Иванаев, который ранее командовал «Востоком», а теперь «Центром», очень хорошо показал себя. Не удивлюсь, что руководство будет ждать от него таких же успехов на направлении «Центр», видимо, это направление хотят усилить», — пояснил эксперт.

Люди с боевым опытом

Эксперты подчеркивают, что кадровые изменения в Министерстве обороны призваны перестроить армию под «технологичную дроновую войну».

«Идет системная перестройка армии под новую технологичную дроновую войну. При этом произошла не просто кадровая ротация, президент назначил известных ему людей, которые проявили себя на поле боя, которые ему лично докладывали»,

— пояснил «Газете.Ru» военный эксперт Андрей Клинцевич.

Клинцевич подчеркнул, что ротация была важна еще и потому, что системным снабжением армии и организацией работы теперь займутся фронтовики, знающие чаяния своих подразделений.

«Действующий замминистра обороны Санчик сейчас будет отвечать за поставки вооружений, генерал-полковник Солодчук возглавит все тыловые подразделения, а замминистра Криворучко сосредоточится на новых перспективных вооружениях. Все это профессионалы, которые очень хорошо зарекомендовали себя на поле боя», — сказал эксперт.

РИА «Новости»

Клинцевич отметил, что армия перестраивается комплексно. А благодаря тому, что многие из новоназначенных людей знают, как все работает на практике, многие внутренние процессы также могут «закрутиться быстрее», заключил спикер.

Принципиально важно, что руководство страны решило назначить на высокопоставленные должности боевых генералов с огромным опытом, подчеркнул директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.

«На высокопоставленные должности вводятся генералы с богатым боевым опытом. Я бы отдельно отметил генерал-полковника Лямина, который был назначен главой войск беспилотных систем. Могло возникнуть желание назначить на этот пост человека с большими компетенциями именно в техническом смысле, в смысле знания беспилотной авиации. Но тут нужен человек, который и беспилотную авиацию знает, и знает поле боя. И это как раз Лямин, у него огромный военный опыт», — сказал эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Денис Лямин Александр Казаков/РИА Новости

Коновалов отметил, что боевой опыт важен и в работе с тылом, на эту должность также назначили очень опытного генерала.

«Армия без тыла — это не армия. На этом посту должен находиться человек, знающий все нужды не только в плане инфраструктуры и логистики, но и все нужды армии конкретно на поле боя. Сейчас очень нужны люди, которые понимают общую боевую обстановку, таким и является генерал-полковник Солодчук»,

— отметил он.

Самые сложные задачи

Все произошедшие назначения безусловно помогут лучшему функционировании армии, но многие эксперты отмечают, что самая большая работа предстоит генерал-полковникам Солодчуку и Лямину.

«Перед Солодчуком будет стоять задача перестроить систему тыловых подразделений, оптимизировать ее. Армии нужно, чтобы материально-техническое снабжение самых разных групп и организаций работало как единый организм. Это достаточно сложно», — заявил военный эксперт Клинцевич.

В свою очередь, Лямин возглавит передовые подразделения, которые имеют ведущую роль в нынешней тактике ведения войны, считает эксперт.

«Генерал-полковник Лямин наконец-то возглавил войска беспилотных систем. Это очень важно, потому что это передовые подразделения, которые обеспечивают наши прорывы, движение вперед и глубинные удары», — пояснил он.

Клинцевич напомнил, что еще до своего назначения Лямин неоднократно докладывал министру обороны о собственных наработках, в том числе по беспилотным системам, по объединению разведывательного и ударного контуров. С назначением на новую должность он сможет заняться этим вопросом уже системно, заключил военный эксперт.

О сложности в настройке работы тыловых подразделений сказал и военный эксперт Иван Коновалов.

«Президент поручил выстроить работу новой системы службы тыла для объединения централизации управления. Безусловно, в нынешних условиях это необходимо, и необходимо сделать быстро»,

— отметил эксперт.

Он считает, что генерал-полковник Солодчук, как военный, работавший на полях СВО и понимающий четко и тыл, и линию фронта, сможет выполнить поставленные задачи максимально эффективно.