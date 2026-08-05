«Тыл — в одних руках». Что изменилось в руководстве группировками войск в зоне СВО

Президент России Владимир Путин провел перестановки в руководстве группировок в зоне спецоперации. Теперь все службы тыла будут сосредоточены в руках Валерия Солодчука, командовавшего войсками «Центр». Его пост занял Андрей Иванаев, возглавлявший группировку «Восток». Управление войсками беспилотных систем поручили Денису Лямину — «одному из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Тыловой вопрос

Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны — он возьмет на себя руководство службами тыла, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Минобороны.

« По предложению министра обороны [Андрея Белоусова] принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла <…> На должность по этому направлению, мной принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Солодчук зарекомендовал себя как «один из наиболее талантливых командиров». Он выразил уверенность, что военачальник проявит на новом посту «свои лучшие организаторские качества».

«Никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня», — обратился Путин к Солодчуку.

Валерий Солодчук Александр Казаков/РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что тыловое обеспечение армии в современных условиях «вполне боевая работа».

Позже Кремль опубликовал указ Путина о назначении Солодчука замминистра обороны. Это повлекло за собой распределение обязанностей между некоторыми руководителями в ведомстве.

Как сообщили в Минобороны РФ, Солодчук по решению Белоусова будет отвечать за «организацию тылового обеспечения войск» . Замминистра обороны Александр Санчик, управлявший материально-техническим обеспечением вооруженных сил, станет ответственным за «организацию заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск».

Заместитель руководителя военного ведомства Алексей Криворучко, отвечавший за военно-техническое обеспечение вооруженных сил, будет курировать «вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники».

В ведомстве подчеркнули, что эти изменения направлены на «совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск».

Андрей Иванаев РИА Новости

Новые лица «Центра» и «Востока»

Группировка «Центр», которой командовал Солодчук, теперь перешла под управление генерал-полковника Андрея Иванаева, который командовал группировкой «Восток».

«Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки «Центр», потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать. Очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено», — отметил Путин.

Петр Болгарев (на первом плане) Александр Казаков/РИА Новости

Исполняющим обязанности командующего «Востоком» назначен генерал-лейтенант Петр Болгарев. Он возглавлял штаб этой группировки войск.

Путин подчеркнул, что бойцы «Востока» действует «энергично, активно и продвигаются такими темпами, которые могут вызывать только самые высокие оценки».

Денис Лямин Александр Казаков/РИА Новости

Войска беспилотных систем (ВБС) возглавит генерал-полковник Денис Лямин — «один из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере». Путин пожелал ему довести формирование нового рода войск до завершения и возглавить их «в недалеком будущем». Ранее Лямин возглавлял штаб в группировке «Центр».

О создании ВБС сообщалось в ноябре 2025 года. На тот момент уже была определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения.

«Интересная ротация»

Telegram-канал «Военная хроника» назвал «интересной» ротацию в российской армии, комментируя назначение Иванаева на должность командующего «Центром», а Солодчука — «главным по всему тылу».

«Надо отдать должное, что за время командования Иванаева «восточный экспресс» стал одним из лучших в части организации боевых действий и управления боем. Вполне возможно, что теперь таких же успехов ждут и от «Центра», особенно учитывая сложность вверенного группировке направления», — говорится в публикации.

Отдельно эксперты остановились на назначении Лямина, под управление которого перешли войска беспилотных систем.

«У Лямина (при всем уважении к Иванаеву и Болгареву) самая непростая миссия, и начинать работу ему нужно фактически сразу. Ему предстоит институционализировать применение БПЛА. Выстроить единую структуру управления, систему снабжения, подготовки кадров и стандарты интеграции дронов», — отметили в Telegram-канале.

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«Военная хроника» допустила, что Лямин начнет процесс подготовки операторов БПЛА с училищ , а также начнет работу по внедрению «гибких механизмов быстрой поставки и модификации прошивок/железа, поскольку во многом именно это определяет преимущество той или иной стороны на поле боя».

«Основная задача ВБС — обеспечить бесшовную интеграцию БПЛА и использовать дроны как для поражения целей, так и для перегрузки и вскрытия позиций ПВО перед нанесением ракетных ударов. Стоит ли перед Ляминым задача эти удары масштабировать или он будет занят чем-то еще — скоро станет понятно», — добавили эксперты.