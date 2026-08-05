«Удары, каких не было раньше». Начала ли Россия свою «операцию давления» на Киев?

После успешного массированного удара российских войск по Киеву многие западные СМИ отметили изменившуюся тактику России в ведении войны. Так, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн констатировал, что ВС РФ начали наносить удары с невиданной ранее силой и ускорили продвижение в Донбассе. А профессор Гленн Дизен отметил, что план НАТО по нанесению ударов вглубь России обернулся катастрофой для самой Украины. Действительно ли Москва начала ответную операцию давления на Киев и к чему это может привести — в материале «Газеты.Ru».

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением баллистических ракет и реактивных беспилотников. Его целью стали логистические терминалы и склады крупнейших украинских сетей.

Украина признала, что ни одну из выпущенных этой ночью ракет не удалось сбить. После удара президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этом виноваты западные партнеры.

Он обрушился с критикой на страны Запада, обвинив их в промедлении с поставками ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

«Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их поставками или неготовность передавать противоракетную оборону приводят именно к таким ужасным разрушениям», — написал Зеленский в своих социальных сетях.

На Западе отметили успешность нанесенных ударов и предположили, что Москва изменила тактику ведения боевых действий. Об этом, в частности, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

«Русские начали наносить такие масштабные удары, каких не было раньше. (...) У российских ВВС будет полное господство в воздухе над любой частью Украины. Темпы боевых действий на Украине ускоряются»,

— заявил эксперт.

В свою очередь профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен констатировал, что план НАТО по поражению глубинных целей на территории России обернулся катастрофой для самой Украины.

«Стратегия НАТО, заключающаяся в усилении ударов по глубинным целям на территории России с целью ослабления ее экономики и того, чтобы российское гражданское общество ощутило на себе тяжесть конфликта, оказалась катастрофическим планом для Украины», — написал Дизен в своих социальных сетях.

При этом еще в июне сам Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России «ради побуждения к окончанию войны». Украинский лидер сообщил, что якобы утвердил специальный план операции для СБУ.

Изменившаяся стратегия

Последние действия Вооруженных сил России в отношении Украины свидетельствуют о том, что Москва начала проводить ответную «операцию давления» на Киев . Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Безусловно, Россия начала проводить свою ответную операцию давления на Киев. Можно даже сказать, что мы ведем операцию по принуждению к миру.

Мы наносим удары по военным и военно-промышленным объектам, по логистике, складам, для того чтобы лишить украинскую армию возможности получать резервы, боеприпасы, военную технику, горюче-смазочные материалы», — отметил эксперт.

Литовкин подчеркнул, что Россия уже отрезала Украину от Черного моря и от поставок вооружений. В случае перекрытия путей из Европы Украина окажется в полной блокаде, добавил он.

«Если мы еще отрежем Украину от Европы, значит, она будет полностью в блокаде и достижение нашей победы будет максимально приближено», — заключил Литовкин.

С другой стороны, нельзя сказать, что Россия предпринимает какие-то особенные действия, скорее Москва отвечает зеркально, но более эффективно и разрушительно, подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов.

«Нанося удары по логистическим центрам Украины, Россия фактически зеркально повторяет действия киевского режима. Однако на фоне исчерпания запасов западных ракет у ВСУ небо над Киевом фактически открыто, поэтому удары и имеют такую разрушительную силу», — пояснил «Газете.Ru» военный эксперт.

Кнутов напомнил, что Зеленский неоднократно заявлял о необходимости сделать все, чтобы «народ России затребовал мира», а после этого последовали атаки на мирные объекты.

«В Старобельске начались атаки на автобусы, на мирные объекты. Был удар по пляжу в Геленджике, бьют по складам Wildberries, что разрушает малый бизнес. То есть Зеленский начал войну с народом России. Раньше этого не было. Россия отвечает зеркально и бьет по логистике, таким же складам, но не по гражданским», — отметил эксперт.

Проблемы с Западом

Многие украинские СМИ в связи с успешными ударами России отметили, что ВСУ катастрофически не хватает боеприпасов. Несмотря на заверения западных партнеров о готовности помогать, реальную помощь ни США, ни Европа пока не предоставили.

Эксперты сходятся во мнении, что Западу пока просто больше нечем помочь Украине и как бы Киев не старался выслужиться перед западными партнерами, он мало что получит.

«Если бы у Запада была возможность оказывать Киеву масштабную поддержку, то украинцы бы ее получили. Однако вся загвоздка в том, что сейчас большая часть оружия, боеприпасов, финансов либо уже была использована, либо была перенаправлена на Ближний Восток. Запад объективно не может поставить Украине, например, ракеты PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot», — пояснил «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Киев определенно ощущает нехватку боеприпасов, а потому пытается обвинить Россию в переходе к тотальной войне, чтобы вызвать большую жалость западных партнеров. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Киев пытается давить на жалость, обвиняет Запад в том, что им не помогают. Украина как будто не хочет понять, что и возможностей помогать осталось не так много. Американцы отказались поставлять ракеты Киеву в силу конфликта с Ираном, все ракеты ушли на Ближний Восток»,

— сказал он.

Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой отказал в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Издание пишет, что американский лидер указал на дефицит ракет, образовавшийся в результате военной кампании США против Ирана. Трамп якобы пояснил, что ракеты нужны самим Штатам для защиты объектов и союзников на Ближнем Востоке.

По словам военного эксперта, Россия максимально использует эту ситуацию для ударов по логистическим центрам, которые Украина использует как объекты двойного назначения. Это парализует возможность ВСУ наносить удары на среднюю и большую дальность, добавил Кнутов.

«Мы решили вопрос с закрытием портов. Наносим удары по логистическим центрам хранения и сборки беспилотников. Теперь нужно решить задачу изоляции Украины от Румынии, чтобы перекрыть еще один логистический коридор», — заключил военный эксперт.

Побуждение к переговорам

На этой неделе замглавы МИД Михаил Галузин повторил, что Россия готова к переговорам, и отметил, что переговоры станут возможны при условии, что страны Запада, оказывающие поддержку Украине, придут к пониманию необходимости конструктивного диалога. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что коллективный Запад будет очень трудно в этом убедить.

Ни для кого не секрет, что именно благодаря поддержке западных партнеров Киеву удается так долго противостоять Москве, но нет никакой уверенности, что успешные удары российских войск и продвижение на поле боя заставят западных партнеров прекратить поддержку Киева.

«Чем больше Россия принимает мер для наращивания усилий, тем больше на Западе совершенствуют, модернизируют свою технику и вооружения. Создается такое ощущение, что, даже ощущая полную бесперспективность поддержки Украины, на Западе будут продолжать помогать до последнего», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Он подчеркнул, что само основание киевского режима шатается уже не первый год, много действительно недовольных людей, но и это не поможет остановить западную поддержку.

«Единственное, что действительно сможет разорвать этот круг, — решительные действия России на полях СВО. В последнее время Украина наглеет все больше от отчаяния и понимания, что ничего у них не выходит на полях сражений.

Киев наносит террористические удары по гражданским объектам. И Москва начала отвечать зеркально, как пример, сегодняшний удар по Киеву и области», — добавил Соболев.

Он заключил, что нанесенный Москвой удар по логистическим центрам в Киеве и области — это движение в правильном направлении для успешного завершения СВО.

То, что действия России уже начали приносить косвенные плоды, подтверждает и тот факт, что Киев заговорил о перемирии.

«Каждый раз, когда Украина начинает терпеть поражение, украинцы внезапно вспоминают про перемирия и пытаются навязать переговорный процесс. Мы это уже много раз проходили, сейчас вновь начался этот виток. Значит, российская тактика дает свои плоды», — пояснил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

При этом эксперт не считает, что все эти действия России смогут привести Киев за стол переговоров для ведения конструктивного диалога.

«Я убежден, что никаких реальных компромиссов со стороны Киева не будет. Киев будет сопротивляться до последнего, потому что Запад будет пытаться использовать этот прокси-инструмент до конца, пока он не сломается», — заключил Безпалько.