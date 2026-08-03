«Я жив и на свободе». Борис Надеждин внезапно покинул Россию

Бывший депутат Госдумы Борис Надеждин заявил о своем отъезде из России. Согласно видеообращению, размещенному в его Telegram-канале, политик находится в Париже. При этом еще в июле ему официально запретили покидать территорию страны. Надеждин подчеркивал, что такое решение незаконно, и он собирался его обжаловать. Удалось ли ему оспорить запрет, политик не сообщил. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Экс-депутат Госдумы Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что ему удалось выехать из России. 63-летний политик опубликовал видеообращение, записанное на фоне Эйфелевой башни в Париже, в своем Telegram-канале.

«Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России», — поделился он.

Надеждин рассказал, что сейчас ему необходимо «осмотреться и понять, как жить дальше». Политик пообещал проинформировать о своих планах позже.

Его адвокат Дмитрий Трунин в беседе с ТАСС подтвердил, что Надеждин «уехал из России». А в разговоре с «Известиями» юрист уточнил, что экс-депутат «в ближайшее время не планирует вернуться».

16 июля Надеждин сообщил, что получил постановление о запрете выезда за пределы России. По его словам, он разбирался в сложившейся ситуации вместе с адвокатами, которые назвали такое решение «незаконным». «Будем обжаловать», — отреагировал он.

18 июля политик уточнил, что его «сделала невыездным» Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России.

Удалось ли оспорить постановление ФССП и был ли в итоге снят запрет на выезд, Надеждин не сообщал. Однако 28 июля экс-депутат упомянул одного из адвокатов, который помогал ему «отбиваться от приставов, запретивших выезд из России».

Что предшествовало отъезду Надеждина из России

21 февраля Надеждин сообщил, что планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2026 году. По его словам, победа на парламентских выборах обеспечила бы регистрацию его кандидатуры на следующих выборах президента.

«В долгосрочной [перспективе] планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтоб на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР», — приводит его слова РИА Новости.

17 июня политик заявил о выдвижении своей кандидатуры на сентябрьские выборы в нижнюю палату парламента.

Однако уже 10 июля Надеждин оказался в реестре иноагентов. В Минюсте подчеркнули, что политик, в частности, распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе РФ, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Комментируя решение Минюста, Надеждин подчеркнул, что оно «вряд ли что-то изменит» в его политической биографии. « Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи », — говорил он.

Спустя три дня, 13 июля, Надеждина задержали в подмосковном Долгопрудном и доставили в отдел полиции. Там в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). Поводом послужил пост в Telegram-канале Надеждина от 8 ноября 2023 года, содержащий ссылку на видеозапись с портретом Алексея Навального. В тот же день политика отпустили под обязательство о явке.

17 июля протокол рассмотрели в суде. По итогам заседания Надеждина оштрафовали на 1000 рублей, однако санкция предусматривала и арест сроком до 15 суток. Во время суда политик, который является инвалидом второй группы, почувствовал недомогание из-за повышения давлениям, ему вызывали медиков.

19 июля Надеждин объявил о прекращении своей избирательной кампании в Госдуму.

«Признание иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает возможность избраться в Госдуму — в силу закона о выборах. Для меня возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны. Надеюсь, временно», — написал он в Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что не готов подвергать риску тех, кто его поддерживает и участвовал в избирательной кампании, — семью, штаб, сборщиков подписей и сторонников.

Тогда же Надеждин заявил, что ему «надо продумать, как жить дальше».

Чуть позже, перед отъездом из России, политик запускал в Telegram-канале сбор средств на оплату своих штрафов и судебных расходов.

Надеждин был депутатом Госдумы в 1999–2003 годах. В 2024-м выдвигался кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации из-за недействительных подписей.