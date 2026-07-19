«Возможности исчерпаны». Надеждин свернул кампанию по выдвижению в Госдуму

Политик Борис Надеждин после признания иноагентом и получения штрафа за демонстрацию экстремистской символики объявил о решении прекратить кампанию по своему выдвижению в Госдуму. Он указал, что по действующим законам не имеет права баллотироваться и вообще заниматься политикой. В прошлом Надеждин пытался стать президентом России.

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) объявил о своем решении отказаться от попыток избраться в Госдуму. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Признание иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает возможность избраться в Госдуму — в силу закона о выборах. Для меня возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны. Надеюсь, временно», — заявил он.

По его словам, ему уже удалось собрать сотни подписей за его выдвижение, однако команда не будет отдавать их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). А перечисленные сторонниками деньги Надеждин пообещал выплатить сотрудникам штабов и сборщикам подписей.

«Сейчас мне надо продумать, как жить дальше. Надеюсь, останусь жив и на свободе. Уверен — все будет хорошо, хоть и не сразу!» — заключил политик.

Задержание, суд и запрет выезда

13 июля Надеждин сообщил, что его задержали в подмосковном городе Долгопрудном, после чего доставили в отделение полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики . Также с него взяли обязательство о явке на суд.

16-го числа политик написал, что ему через «Госуслуги» пришло уведомление о временном запрете на выезд из страны. По его словам, оно связано с возбужденным в 2024 году и приостановленным из-за его банкротства производством, а уже на следующий день суд в Долгопрудном признал Надеждина виновным в публичной демонстрации экстремистской символики и оштрафовал его на тысячу рублей.

В разговоре с телеканалом RTVI он выражал мнение, что разбирательство было связано с его решением выдвинуться кандидатом в депутаты Госдумы:

«Видно, решили меня окончательно добить как участника выборов, потому что мало того, что я иноагент (а вдруг я отобьюсь, да?), так еще мне экстремистскую статью».

Кто такой Борис Надеждин

Борис Надеждин родился 26 апреля 1963 года в Ташкенте. Когда ему было шесть лет, семья будущего политика переехала в Долгопрудный. После впуска из школы поступил на факультет проблем физики и энергетики Московского физико-технического института (МФТИ), который окончил в 1985 году. В 1993 году в Московском юридическом институте получил второе образование. В 1992–1994 годах работал начальником Управления методического и правового обеспечения Фонда имущества Московской области, занимался в том числе организацией приватизации региональных государственных предприятий. После этого два года трудился заместителем директора московского Института структурной и инвестиционной политики. В 1999 году организовал в МФТИ кафедру права, которую возглавлял 17 лет.

В 1990 году Надеждин стал депутатом совета народных депутатов Долгопрудного. В 1995 году впервые попытался баллотироваться в депутаты Госдумы от Партии российского единства и согласия» (ПРЕС), однако объединению не удалось преодолеть пятипроцентный барьер. В 1997–1998 годах работал в аппарате правительства России.

19 декабря 1999 года Надеждин был избран депутатом Госдумы от блока «Союз правых сил». Переизбраться в 2003 году ему не удалось. В 2011, 2016, 2018, 2021 и 2023 годах участвовал в выборах депутатов Московской областной думы и Госдумы, а также губернатора Подмосковья. В 2019 году был избран в Совет депутатов Долгопрудного.

23 декабря 2023 года Надеждин был выдвинут кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». 31 января 2024 года предоставил в ЦИК более 200 тысяч собранных подписей россиян, поддерживающих его выдвижение, при минимуме в 100 тысяч. Однако при проверке недействительными были признаны 15%, что повлекло отказ в регистрации кандидата, поскольку допустимый максимум составляет 5%.

19 июня 2024 года политик сложил мандат муниципального депутата. 3 апреля 2025 года был признан банкротом по иску Агентства по страхованию вкладов. 10 июля 2026 года Минюст внес Надеждина в реестр иностранных агентов.