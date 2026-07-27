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Политика

В Совфеде оценили идею США и Украины о воздушном перемирии

Сенатор Джабаров: России невыгодно соглашаться на воздушное перемирие на Украине
Alex Brandon/AP

России невыгодно идти на воздушное перемирие, с идеей которого выступают США и Украина. Киев намерен использовать его только для усиления ВСУ. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Я не знаю, что ответит наше верховное командование, в том числе какое решение примет Генеральный штаб и верховный главнокомандующий. Но мы понимаем, что Запад неслучайно просит воздушное перемирие. В последние дни резко усилились наши воздушные атаки на инфраструктуру Украины, особенно портовую, где мы разносим многие военные объекты Украины в пух и прах, поэтому они требуют перемирия. Нам это невыгодно, потому что оно будет использовано с одной единственной целью — опять накачать Украину оружием, снабдить ее необходимыми ракетами для отражения нашего наступления», — сказал сенатор.

США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия. По информации Reuters, инициативу представят Кремлю в рамках нового раунда переговоров. Предполагается, что вопрос потенциального прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. При этом ранее американский лидер допускал закрытие воздушного пространства над Украиной. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле сообщили о «каналах диалога» с США по Украине.

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