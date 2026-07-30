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Политика

Российский посол рассказал, почему Зеленскому срочно нужно перемирие

Посол Долгов: Киеву срочно нужно перемирие из-за серьезных проблем на поле боя
Yves Herman/Reuters

Украина вскоре попытается достичь перемирия на поле боя из-за ухудшения ситуации в экономике на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса страны. России это перемирие не нужно, поскольку Москва заинтересована только в долгосрочном мире. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов. 

«Зеленскому нужна пауза сейчас в виде воздушного перемирия или прекращения (временного, разумеется) боевых действий. Это однозначно. Ситуация у них все более тяжелая. Удары наши имеют эффект, они выбивают последовательно военно-экономическую инфраструктуру Киева. Урон уже очень большой, он с каждым днем, с каждым ударом становится все больше. Фактически они отрезаны от моря, а оружие и военное оборудование больше не могут поставляться морем. Это, конечно, большая проблема для Киева и его западных спонсоров, поэтому им какое-то перемирие нужно, конечно. Они будут сейчас пытаться его достичь. Нам оно не нужно абсолютно», — подчеркнул дипломат.

Как отметил Долгов, России необходим долгосрочный мир на Украине, который подразумевает ликвидацию террористической угрозы со стороны Киева. В этом плане перемирие никак не решает задачу Москвы нивелировать угрозу с украинской стороны.

28 июля глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) в своем Telegram-канале заявил, что переговоры в Белом доме были содержательными, украинская и американская делегации договорились интенсифицировать переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.

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