Марокко, США или Израиль. Кто направил мигрантов на штурм Испании?

Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в Сеуту, выросло до 67

Число мигрантов, погибших при попытке проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, выросло до 67. Власти Испании считают, что массовый наплыв людей был спровоцирован дезинформацией, которую распространяли преступные сети. О каких еще причинах миграционного кризиса в Сеуте говорят СМИ и эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Число нелегальных мигрантов, погибших при попытке попасть в Сеуту из Марокко, увеличилось до 67. Об этом сообщила испанская государственная телерадиокомпания RTVE.

Поводом для массового наплыва мигрантов, по официальной версии испанских властей, стало решение Верховного суда Испании, вынесенное 8 июля. Суд рассматривал дело гражданина Алжира, которого в 2024 году задержали в море у берегов Сеуты и сразу передали марокканским властям.

Верховный суд пришел к выводу, что упрощенная процедура возврата применяется только к тем, кого задерживают при попытке преодолеть пограничные заграждения на суше. Поскольку мигранта перехватили в море, власти должны были провести обычную процедуру : предоставить ему переводчика, адвоката и возможность обратиться за международной защитой.

По версии испанских властей, «торговцы людьми» представили это решение как доказательство того, что добравшихся до Сеуты морем больше не смогут быстро вернуть в Марокко. Именно такую трактовку, как утверждает Мадрид, преступники распространяли через социальные сети, убеждая жителей стран Африки отправиться в Испанию.

«Торговцы людьми истолковали решение Верховного суда в свою пользу»,

— заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Сигнал Марокко после визита Санчеса в Алжир

Другая версия кризиса, которую обсуждают СМИ и эксперты, — политическая. Якобы, пустив толпы мигрантов в Испанию, Марокко пытается повлиять действия Мадрида.

В качестве подтверждения этой версии указывается, что за десять дней до наплыва мигрантов Педро Санчес посетил Алжир — впервые за четыре года. Вместе с ним в поездке участвовали руководители энергетических компаний Naturgy, Repsol и Enagás. Главной темой переговоров стали поставки газа: в первой половине 2026 года Алжир обеспечивал около трети испанского импорта природного газа, а Мадрид рассчитывал увеличить объемы поставок по газопроводу Medgaz.

СМИ высказывают мнение, что Рабат мог воспринять попытки Мадрида одновременно развивать отношения и с Алжиром, и с Марокко как стремление сохранить баланс между двумя соперниками.

Агентство Reuters напомнило, что в мае 2021 года, после того как Испания приняла на лечение лидера «Фронта ПОЛИСАРИО» (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, организация выступает за независимость Западной Сахары от Марокко) Брахима Гали, Марокко ослабило контроль на границе. За двое суток в Сеуту пешком и вплавь попали от восьми до десяти тысяч человек. Кризис завершился после того, как Мадрид поддержал марокканский план по Западной Сахаре.

Недавно испанский конгресс также одобрил законопроект о предоставлении испанского гражданства потомкам сахарцев, что, по мнению экспертов, вероятно, вызвало недовольство Марокко.

«Один из способов решения этой проблемы — послать недвусмысленный сигнал»,

— пояснил Амира-Фернандес, директор Центра современных арабских исследований в Мадриде.

Рабат официально отвергает любые обвинения в участии в кризисе в Сеуте. Марокканские власти заявляют, что их силовые структуры ежедневно задерживают сотни мигрантов, а рост числа пересечений объясняют в том числе погодными условиями. В Испании также не обвиняют Марокко в организации кризиса.

30 июня Министерство иностранных дел Испании заявило, что двусторонние отношения с Марокко «отличные и не омрачены нашими хорошими отношениями с Алжиром».

Американский и израильский след

Еще одна версия связывает кризис с обострением отношений между Испанией, США и Израилем.

Издание Hungarian Conservative пишет, что миграционный кризис мог стать следствием резкого ухудшения отношений между Испанией, США и Израилем.

В публикации отмечается, что напряженность усилилась после отказа правительства Педро Санчеса предоставить Соединенным Штатам доступ к военным базам в Роте и Мороне , а также разрешить использование испанского воздушного пространства для операций против Ирана.

Авторы публикации также обращают внимание на внешнеполитический курс испанского правительства. За последний год Мадрид признал государство Палестина, ограничил поставки оружия Израилю, неоднократно критиковал военную операцию в секторе Газа и выступил против ударов США и Израиля по Ирану. Весной Испания окончательно отозвала своего посла из Израиля. На этом фоне отношения между странами заметно ухудшились.