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Политика

«Стена по примеру Трампа»: в России высказались о штурме испанской границы мигрантами

Политолог Топорнин допустил создание «стены Трампа» в Испании из-за мигрантов  
Fabian Bimmer/Reuters

Власти Испании после того, как около 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в испанскую Сеуту за сутки, могут начать укреплять пограничную стену по примеру президента США Дональда Трампа. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, юрист-международник Николай Топорнин.

Сеута — испанский автономный город на северном побережье Африки, он окружен территорией Марокко и отделен от Испании Гибралтарским проливом. Мигранты пытаются попасть в Сеуту, чтобы оказаться под юрисдикцией Испании и попросить убежище в ЕС. Такое происходило и раньше, но 30 июля начался массовый прорыв.

«Сейчас власти Испании попытаются по-доброму этот вопрос решить. Дальше, видимо, будут, по примеру Дональда Трампа укреплять стену [между Марокко и испанской Сеутой]. Она из сетки. Понятное дело, что эту сетку можно легко проломить. Но, понимаете, даже трамповская стена, 5 метров, это не гарантия того, что через нее нельзя перелезть», — отметил он.

По мнению Топорнина, на данный момент этот кризис носит локальный характер. Ситуация в Сеуте, с точки зрения аналитика, уляжется в ближайшие недели. При этом самому Евросоюзу и конкретно Испании еще предстоит разбираться с вопросами, связанными с мигрантами и миграционным законодательством.

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки. Уже как минимум 19 человек погибли, пытаясь добраться вплавь. Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».
 

Ранее премьера Испании Санчеса встретили в Сеуте криками «сукин сын».

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