Зеленский заявил, что сейчас не время возвращать Крым. Что на это ответили в России?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Крыма сейчас «не стоит на повестке дня», поскольку для этого у Киева нет необходимых возможностей. При этом еще в июне Зеленский утверждал, что страны G7 должны вскоре одобрить «операцию» ВСУ в Крыму. Политики и эксперты считают, что речь может идти лишь о тактическом заявлении на фоне переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращения Крыма в настоящее время не стоит на повестке дня. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News в интервью популярному ведущему и журналисту Шону Ханнити.

«К сожалению, нет. Или пока нет — мы посмотрим, я не знаю», — ответил Зеленский на вопрос Ханнити об усилении украинских ударов по полуострову.

Он выразил сожаление по этому поводу, однако добавил, что самое важное — «не потерять людей», имея в виду потери среди ВСУ при возможной операции.

Изоляция Крыма

При этом еще 24 июня в своем вечернем обращении Зеленский утверждал, что Киев ждет некоего решения от стран «Большой семерки», которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия «будет вынуждена выбрать мир».

«Наша операция, в частности, относительно Крыма четко просчитана, и то, как операция продолжается, доказывает: если именно то, о чем мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится – и это зависит от решения партнеров, – мы оперативно обеспечим условия, когда Россия будет вынуждена избрать мир. Очень рассчитываем на положительный ответ от партнеров: они четко знают, о чем идет речь», — сказал украинский президент.

В то же время занимавший на тот момент пост главы минобороны Украины Михаил Федоров заявлял, что Киев намерен «изолировать» Крым.

«По сути происходит изоляция Крыма дронами, и в ближайшее время выглядит так, что Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям для россиян. Больше ничего не могу говорить», — приводит его слова издание «Страна.ua».

«Движение в правильную сторону»

Первый зампред Государственного Совета Крыма Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что слова Зеленского о том, что у Украины нет плана по возвращению Крыма, является движением в правильную сторону.

«Уже то, что он сказал, что он не имеет намерения вернуть Крым, само по себе уже движение в правильную сторону», — отметил он.

При этом Цеков подчеркнул, что позиция Зеленского о том, что Крым – это якобы «украинская» история, несостоятельна.

«Это же все словоблудие, в этом словоблудии они уже запутались. Они путаются в этом словоблудии еще с момента независимости Украины. Они сразу понимали, что Крым — это не территория Украины. Они сразу понимали, что Крым оказался в составе Украины абсолютно незаконно, несправедливо», — сказал он.

Зеленского могут обвинить в предательстве

В свою очередь бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник считает, что новая позиция Зеленского по Крыму означает, что в дальнейшем он откажется и от принципиального требования Киева к возвращениям границ, в которых Украина находилась в 1991 году.

«Оказывается, теперь повестки дня временно нет. Все прекрасно знают, что нет ничего более постоянного, чем объявление чего-то временным. Поэтому Зеленский уже мог понять, что это была глупая постановка вопроса. Дальше он заявит, что и границы 1991 года с Луганском, Донецком, Херсонской и Запорожской областями — это глупая постановка вопроса», — приводит его слова «Ридус».

Экс-нардеп добавил, что Зеленского на Украине из-за этого обвинят в предательстве.

«Возникает закономерный вопрос. Если ты ставил целью возврат Крыма, а сегодня снимаешь его с повестки, тогда надо оплатить счет. А счет — это количество погибших за неправильно избранную и даже преступную цель», — пояснил политик.

Размен территорий

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» предположила, что новая позиция Зеленского по Крыму связана с намерением Киева «разменять» территории.

«Например, он сейчас скажет Трампу: «Крым — окей, а все остальное — нет». Нас же это не устраивает», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что вопрос о принадлежности полуострова закрыт. Она также напомнила, что Донбасс является территорией России по Конституции, в связи с чем возможные попытки Киева добиться подобного обмена обречены на провал.

Эксперты также отмечают, что слова Зеленского могут быть адресованы прежде всего западным партнерам Украины. В частности, об этом заявил политолог Леонид Савин.

«Это, конечно же, сделано для западной аудитории, потому что с Зеленским работают западные пиарщики. Они направляют его дискурс: что ему лучше говорить, а что не говорить», — приводит слова эксперта Life.ru.