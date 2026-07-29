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Политика

В словах Зеленского о Крыме увидели план по «обмену» территориями

Депутат Журова: Зеленский словами о Крыме мог намекнуть РФ на обмен территориями
YouTube/Sky News

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что у Украины нет плана по возвращению Крыма, может свидетельствовать о плане Киева на «размен» территориями. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Например, он сейчас скажет Трампу: «Крым — окей, а все остальное — нет». Нас же это не устраивает», — сказала парламентарий.

Поясняя свое мнение, Журова отметила, что не исключено, что Киев пытается осуществить план «размена» Крыма на Донбасс.

Журова напомнила, что референдум в Крыму 2014 года был проведен в соответствии со всеми нормами и вопрос о статусе полуострова уже не обсуждается. Она напомнила также о том, что Донбасс — конституционная территория России, в связи с чем возможные планы Киева обречены на провал.

До этого Зеленский заявил, что судьба Крыма не обсуждается в переговорах о завершении конфликта. По его словам, у Украины нет плана по возвращению Крыма.

Ранее Зеленский отказался повторять «ошибку 2014 года».

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